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NBA／奪冠班底出走、雙核心受禮遇 金塊掀茶壺風暴

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
金塊宣布開除總教練馬龍（Michael Malone）。美聯社
金塊宣布開除總教練馬龍（Michael Malone）。美聯社

在近期苦吞4連敗後恐落入西區附加賽的金塊，在例行賽僅剩下3場比賽的情況下宣布開除總教練馬龍（Michael Malone），並且將不會與總經理布斯（Calvin Booth）續約，而美國媒體也臆測，金塊之所以大動作換人，與馬龍與布斯兩位核心決策者的關係決裂有相當大的關係。

馬龍與布斯在2023年攜手為金塊拿下隊史首座總冠軍，不過本賽季卻數次傳出雙方在理念上不合問題，甚至已經到了「冷戰」、無法溝通的地步，最終兩人都在今天遭到金塊球團開鍘。

根據美國媒體臆測，金塊會選在例行賽封關前無預警的換帥，說明了球團高層對於兩人關係已經到了無法容忍的地步，希望藉由大刀闊斧的人事變動來為金塊接下來的旅程施打「強心針」，不過是否能夠產生特效仍是未知。

而有消息來源也點出了馬龍和布斯遭到開鍘的原因，包括了馬龍對於球隊雙核心約柯奇（Nikola Jokic）、穆雷（Jamal Murray）太過禮遇，即時犯錯也不會受到苛責，再來則為布斯希望馬龍能更為重用球隊幾名年輕球員，而非衛斯特布魯克（Russell Westbrook），最後則是在2023年金塊奪冠後，布斯無法留下幾名奪冠班底，在球員的補強上也被認為不如預期，導致金塊在防守端的表現持續下滑。

事實上，身為聯盟的小市場球隊，金塊在陣容的補強上一直都面臨了不小的考驗，尤其在四大核心約柯奇、穆雷、波特、葛登（Aaron Gordon）都綁有大約或是長約的情況下，要想要從所剩薪資空間進行操盤本來就不容易，包括布朗（Bruce Brown）、凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）等冠軍班底遭到高薪挖角， 幾乎是每個休賽季都必須面臨的考驗。

金塊

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