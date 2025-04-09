NBA／氣氛不佳約柯奇沮喪 金塊開除馬龍、不與總經理續約

在本賽季例行賽僅剩下3場比賽的情況下，2023年NBA總冠軍金塊卻在今天無預警宣布開除總教練馬龍（Michael Malone），並且將不會與總經理布斯（Calvin Booth）續約，接下來金塊將由首席助理教練阿德爾曼（David Adelman）代掌兵符。

近期苦吞4連敗後恐跌入附加賽行列的金塊，在下半季打出一波11勝13敗的低潮，不過就在例行賽即將封關前夕，金塊球團卻宣布將與總教練馬龍分道揚鑣，讓已執掌球隊兵符10個賽季，其中包括2023年帶領球隊奪下隊史首冠的馬龍，將成為過去6年冠軍球隊中第4位遭到開除的冠軍教練，前3位分別為暴龍諾斯（Nick Nurse）、湖人佛蓋爾（Frank Vogel）、公鹿布丹霍澤（Mike Budenholzer）。

而金塊之所以會做出如此決定，除了戰績問題外，另外一大原因就在於球隊近期內部氣氛不佳，不時能拍到金塊球員在場邊出現情緒波動的狀況，就連球隊一哥約柯奇（Nikola Jokic）都曾被拍到在球隊大比分落後時露出沮喪表情。

此外，金塊球團也宣布將不會與總經理布斯續約，消息來源指出，馬龍近來與布斯的狀況日益緊張，甚至已經嚴重到變為「冷戰」，而金塊在2023年奪冠後幾名主要輪替球員的離開，也被認為是布斯操盤失敗的原因之一。

金塊籃球事務部副主席克倫克（Josh Kroenke）則強調，解僱馬龍並不是針對特定的事件，「在不同時期，某些趨勢確實讓我感到擔憂，這很容易被零星的幾場勝利所掩蓋，但在職業運動的世界裡，勝利與失敗都是你的籌碼時，勝利有時候可以掩蓋很多事情。我認為這支球隊可以取得比目前更多的成就，但這個團隊現在還能做多少事情，我不認為有人知道答案。」