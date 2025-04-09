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NBA／金塊炒掉冠軍教頭 塞爾蒂克教練透露：每天都當最後一天

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
金塊隊宣布和2023年率隊奪下總冠軍的長期教頭馬龍（Michael Malone）分道揚鑣。圖／美聯社
金塊隊宣布和2023年率隊奪下總冠軍的長期教頭馬龍（Michael Malone）分道揚鑣。圖／美聯社

灰熊隊上周無預警炒掉總教練簡金斯（Taylor Jenkins），這周換金塊隊宣布和2023年率隊奪下總冠軍的長期教頭馬龍（Michael Malone）分道揚鑣，看在衛冕軍塞爾蒂克隊總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）眼中成殘酷的提醒，他透露每天起床都會告訴自己「這可能是我的最後一天」。

金塊和灰熊目前是西區第4和第5的隊伍，53歲的馬龍更是從2015年就職掌金塊兵符至今。

馬祖拉今天賽前受訪提到，所有教練處境相同，「我們都是被聘僱然後解僱。」他認為教練生態就是如此，簽約時就會明白，「他已經在那10年了？對，這很久，你會希望有像那樣的事情，希望能盡可能在某個地方保持穩定局面，當你的時間到了，就是你的時間。」

「但我認為你們應該更關注他能在那執教10年的狀態，沒有很多教練能做到這點，我想現在只剩下2、3位能做更久？波波維奇（Greg Popovich）、史波史特拉（Erik Spoelstra）和柯爾（Steve Kerr）。」馬祖拉表示，當然希望也能長時間為同支隊伍執教，但也同時明白，不是每個人都能得到同樣機會。

馬龍在金塊超過10個賽季累積471勝327敗，且率隊奪下2023年總冠軍，這些成績仍不夠保住工作，馬祖拉表示，這成為自己動力之一，「當我每天起床都會說『這可能是我最後一天』，你必須有這樣的觀點，因為這會讓你心從感激，同時讓你保持渴望。」馬祖拉認為，若想要長時間擔任NBA球隊的總教練工作，就要能抱持如此的「健康平衡」，但同時也要明白位置會被取代，因為這就是NBA運作的方式。

金塊除了解僱馬龍，也炒掉總經理布許（Calvin Booth），馬祖拉被問到若季後賽前遭遇類似情況會有什麼反應？他圓滑表示沒遭遇類似狀況，「我只知道，要盡力展現最好的自己，但總會有很多無法意識到的情況，你們知道吧？」

金塊

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