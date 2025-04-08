NBA／金塊15號球衣退休二選一？甜瓜：一起掛上去吧

前NBA球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）已正式入選奈史密斯籃球名人堂。這位10屆明星賽球員，同時也是NBA歷史得分榜第10名，不僅在聯盟中廣受球迷喜愛，特別是在丹佛金塊效力的2003至2011年間，更是成為這座城市的代表人物之一。

當年安東尼身披的15號球衣銷量驚人，是整座城市的記憶。然而，在他離開4年後，金塊隊將這個號碼重新交給了年輕中鋒約柯奇（Nikola Jokic）使用，後者如今已寫下屬於自己的傳奇：3座MVP獎盃，還有2023年率隊奪下隊史首冠。

如今問題來了：當未來需要決定誰的15號球衣應該高掛於金塊主場波爾球館（Ball Arena）時，該選誰？《ESPN》日前在Instagram上拋出這個熱門話題，引發熱議。

對此，安東尼本人也跳出來發聲，並以一句幽默又不失風度的話語回應：「管他的，兩件都掛上去吧。」

他接著補充道：「我們是兩種截然不同的球員，沒有比較的必要，只有互相尊重。他的球衣應該被掛起來。根本不需要比較，我們的打法也完全不同。我有我的時代，他有他的。」

安東尼在丹佛的8個賽季，拿下了他生涯10次全明星入選中的4次，總計貢獻13970分，在NBA總得分榜高居第10名。雖然他個人最耀眼的單季表現是在2013年效力紐約尼克時奪得得分王，但他職業生涯的大部分精華都獻給了金塊。

因此，無論約柯奇成就是否更偉大，安東尼都該被列入金塊隊的「總統山」，他在隊史中值得一席之地。

其實，球隊為多位傳奇球員退休相同球衣號碼並非前例。美國職棒大聯盟紐約洋基隊就將8號球衣同時退休給兩位名將：貝拉（Yogi Berra）與迪奇（Bill Dickey）。即使貝拉成就更高，洋基隊仍選擇尊重兩人的歷史地位。

因此，若要問誰是金塊最偉大的15號球員，答案當然是約柯奇。但若問這是否意味著安東尼就不該享有榮譽？答案顯然是有討論空間。

有媒體指出，金塊或許可以比照洋基的做法，同時為約柯奇與安東尼這兩位球星退休15號球衣。不僅是對過去的致敬，也是對未來歷史的一份體面與尊重。