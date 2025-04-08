NBA／湖人力爭西區前3種子優勢 增添衝冠利多因素

洛杉磯湖人在客場痛宰龍頭雷霆，可以說是為季後賽種子排名注入一劑強心針，目前他們暫居第3名，領先金塊1.5場勝差，在例行賽剩下4場比賽的情況下，很有機會取得季後賽門票，且獲得首輪主場優勢。

倘若湖人能夠搶下前6名，避免參加附加賽，將可獲得大約一星期時間可以準備季後賽，這對陣中幾位帶傷作戰的球員，如詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）、八村壘（Rui Hachimura）等來說，無疑是一大助益。

此外，湖人本季主場勝率高居西區第2，能維持西區第3名席次，也有助於球隊在季後賽掌握更有利的晉級機會。

主帥瑞迪克（JJ Redick）日前受訪時表示：「我們希望進入前4名，我們想擁有主場優勢。不僅因為我們主場表現不錯，也希望球隊在例行賽結束後能有9到10天的時間待在家休養備戰。」

從潛在對手來看，湖人最理想的首輪對戰組合可能是灰熊。湖人在2023年季後賽曾擊敗灰熊，今年例行賽也以3勝1敗佔上風。然而，若提前碰上狀態起伏甚大的金塊，對湖人來說或許也是報一箭之仇的好機會。

又或者，如果首輪對上同城對手快艇，不僅可免去舟車勞頓，紫金粉絲甚至能在快艇主場「Intuit Dome」裡展現壓倒性聲勢，對湖人而言也是利多因素。

倘若湖人穩住西區第3種子，他們或許能在西區冠軍賽前避開與雷霆交手。屆時，湖人已連續打了超高強度的系列戰，氣勢正旺、信心爆棚，也許正是挑戰西區頭號種子的最佳時機。