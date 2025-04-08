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NBA／拉文創國王隊史紀錄 德羅展：早知道他的厲害

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
拉文。美聯社
拉文。美聯社

國王今天在作客活塞主場的賽事中，靠著雙箭頭德羅展（DeMar DeRozan）、拉文（Zach LaVine）攜手攻下80分，其中拉文更成為國王隊史首位連兩場比賽貢獻至少35分、5顆三分球的球員，賽後德羅展也直言，對於拉文的表現一點都不感到意外。

今年季中交易轉戰國王後就為國王帶來強大火力輸出的拉文，在2月25日出戰黃蜂的比賽中就曾拿下42分，創下加盟國王後的新高，而今天他更進一步單場投進8顆三分球拿下43分，與德羅展的雙箭齊發攻勢，讓活塞防不勝防。

而根據統計數據，拉文更是國王隊史首位連續兩場比賽都至少有35分且投進5顆以上三分球的球員，這讓過去就曾與拉文在公牛合作多年，今年又在國王重逢的德羅展直言，對於拉文的表現一點都不感到訝異。

「對我來說這已經不是什麼新鮮事，我早就知道他的厲害。」談到與拉文再次合作後激起良好的化學效應時，德羅展說：「在比賽過程中就不斷跟他說，當他手感火燙時就繼續保持出手，這場比賽能拿下勝利，都多虧他的出色發揮，他的表現真的太關鍵了。」

儘管在上月的亂流中讓國王失去直接晉級季後賽的機會，但隨著今天收下3連勝，幾乎已確定能打附加賽的國王，也展現了讓其他球隊感到畏懼的進攻能力。

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