NBA／6連敗太陽回主場戰勇士 杜蘭特仍因傷缺陣
太陽隊近期吞下賽季最長的6連敗，明天要與勇士隊交手，主將杜蘭特（Kevin Durant）仍因傷無法上場。
杜蘭特3月底對火箭隊扭傷腳踝，接下來太陽東區客場3場都輸球，如今將回主場迎戰勇士，杜蘭特仍無法出賽。
太陽目前35勝43敗，與西區第10的獨行俠隊仍有2.5場勝差，太陽本季剩4場比賽，打完勇士後要背靠背戰雷霆隊，最後2場是馬刺和國王隊。獨行俠則剩下3場，對手是湖人、暴龍和灰熊隊。
湖人明天與雷霆隊交手，八村壘確定缺席，主力球員唐西奇（Luka Doncic）、詹姆斯（LeBron James）、里夫斯（Austin Reaves）、芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）和文森（Gabe Vincent）都出戰成疑。
udn瘋運動有IG了！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言