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NBA／6連敗太陽回主場戰勇士 杜蘭特仍因傷缺陣

聯合新聞網／ 綜合報導
杜蘭特。 路透
杜蘭特。 路透

太陽隊近期吞下賽季最長的6連敗，明天要與勇士隊交手，主將杜蘭特（Kevin Durant）仍因傷無法上場。

杜蘭特3月底對火箭隊扭傷腳踝，接下來太陽東區客場3場都輸球，如今將回主場迎戰勇士，杜蘭特仍無法出賽。

太陽目前35勝43敗，與西區第10的獨行俠隊仍有2.5場勝差，太陽本季剩4場比賽，打完勇士後要背靠背戰雷霆隊，最後2場是馬刺和國王隊。獨行俠則剩下3場，對手是湖人、暴龍和灰熊隊。

湖人明天與雷霆隊交手，八村壘確定缺席，主力球員唐西奇（Luka Doncic）、詹姆斯（LeBron James）、里夫斯（Austin Reaves）、芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）和文森（Gabe Vincent）都出戰成疑。

Kevin Durant 勇士 太陽

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