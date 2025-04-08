NBA／金塊4連敗恐跌入附加賽 約柯奇：1場勝利就能改變氣氛

聯盟公佈了上周東西區最佳球員，「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）憑藉強勢表現力壓東區群雄，至於西區單周最佳則是由雷納德（Kawhi Leonard）所拿下。

逐漸擺脫傷病陰影的雷納德，上周場均拿下24.5分、5.8籃板、1.8抄截，幫助快艇4戰全勝。這是雷納德生涯第10次獲得單周最佳，也是加盟快艇之後的第4次。目前雷納德已經連續12場比賽至少得到20分，這是他自2021年以來的最長紀錄。

快艇也挾著這波4連勝，目前戰績追平勇士、灰狼和灰熊，比較勝負關係之後，快艇從原本落到第8名順勢躍居第5，剩下4場例行賽分別對上馬刺、火箭、國王和勇士，仍有機會靠自身之力搶下季後賽門票。

另一方面，在西區單周最佳球員的競爭中最落寞的莫過於「地表最強中鋒」約柯奇（Nikola Jokic）。

約柯奇上周出征3場比賽，場均轟下45分12.3籃板10.7助攻2抄截，投籃命中率高達62.0%，三分命中率也有44.8%，其中對灰狼一戰更是轟下61分大三元，可惜金塊吞下4連敗，約柯奇不僅無緣獲得單周最佳，金塊戰績更是岌岌可危，很可能會一路落入附加賽之中。

目前金塊以47勝32敗暫居西區第4，落後前面的湖人1.5場，但僅領先後面快艇、勇士、灰狼、灰熊半場勝差，這4隊戰績同為46勝32敗。

金塊這波頹勢被認為是在延長賽飲恨灰狼之後的氣勢轉折，當約柯奇怒飆61分大三元都難以獲勝，之後就開啟了無情的4連敗，在各隊積極爭取排名的最後衝刺中，原本季後賽門票高枕無憂的金塊無疑是拿石頭砸自己的腳。

「我不確定該說這是一種『茫』，但我們就是守不住領先優勢，無法堅持到底。不管怎樣，我們都必須找到方法來擺脫這種狀態。」金塊主帥馬龍（Michael Malone）表示。

眼前對金塊來說，大麻煩還是當家後衛穆雷（Jamal Murray）的傷勢問題，在例行賽剩3場的情況下，顯然無法上場助一臂之力；甚至如果闖進季後賽，穆雷能否回歸也還是未知數。對此馬龍也僅能自我安慰，「希望他能回得來。」

金塊將在台灣時間周三作客國王，周五主場迎戰灰熊，最後終戰則是要在休士頓對決西區第2種子火箭。這3場將是關鍵的季末收官戰，決定金塊是否能保住前6種子，避免進入殘酷的附加賽。

「我們最近已經連吞4場敗仗，這是個糟糕的時刻，球隊整體情緒有點低落。」約柯奇坦言，「但1場勝利就能夠改變我們的氣氛，讓我們重新振作起來。」