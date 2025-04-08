快訊

關稅戰屠殺全球股市…他問房價跌嗎？「1條件」曝蛋殼恐跌爆

台股下挫772點收18,459點 台積電守住800大關、高價股剩10千金

黑天鵝基金經理人說大戲還沒上場 「史詩級崩盤最終將大跌80%」

NBA／金塊4連敗恐跌入附加賽 約柯奇：1場勝利就能改變氣氛

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
約柯奇期盼挽回金塊連敗頹勢。 美聯社
約柯奇期盼挽回金塊連敗頹勢。 美聯社

聯盟公佈了上周東西區最佳球員，「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）憑藉強勢表現力壓東區群雄，至於西區單周最佳則是由雷納德（Kawhi Leonard）所拿下。

逐漸擺脫傷病陰影的雷納德，上周場均拿下24.5分、5.8籃板、1.8抄截，幫助快艇4戰全勝。這是雷納德生涯第10次獲得單周最佳，也是加盟快艇之後的第4次。目前雷納德已經連續12場比賽至少得到20分，這是他自2021年以來的最長紀錄。

快艇也挾著這波4連勝，目前戰績追平勇士、灰狼和灰熊，比較勝負關係之後，快艇從原本落到第8名順勢躍居第5，剩下4場例行賽分別對上馬刺、火箭、國王和勇士，仍有機會靠自身之力搶下季後賽門票。

另一方面，在西區單周最佳球員的競爭中最落寞的莫過於「地表最強中鋒」約柯奇（Nikola Jokic）。

約柯奇上周出征3場比賽，場均轟下45分12.3籃板10.7助攻2抄截，投籃命中率高達62.0%，三分命中率也有44.8%，其中對灰狼一戰更是轟下61分大三元，可惜金塊吞下4連敗，約柯奇不僅無緣獲得單周最佳，金塊戰績更是岌岌可危，很可能會一路落入附加賽之中。

目前金塊以47勝32敗暫居西區第4，落後前面的湖人1.5場，但僅領先後面快艇、勇士、灰狼、灰熊半場勝差，這4隊戰績同為46勝32敗。

金塊這波頹勢被認為是在延長賽飲恨灰狼之後的氣勢轉折，當約柯奇怒飆61分大三元都難以獲勝，之後就開啟了無情的4連敗，在各隊積極爭取排名的最後衝刺中，原本季後賽門票高枕無憂的金塊無疑是拿石頭砸自己的腳。

「我不確定該說這是一種『茫』，但我們就是守不住領先優勢，無法堅持到底。不管怎樣，我們都必須找到方法來擺脫這種狀態。」金塊主帥馬龍（Michael Malone）表示。

眼前對金塊來說，大麻煩還是當家後衛穆雷（Jamal Murray）的傷勢問題，在例行賽剩3場的情況下，顯然無法上場助一臂之力；甚至如果闖進季後賽，穆雷能否回歸也還是未知數。對此馬龍也僅能自我安慰，「希望他能回得來。」

金塊將在台灣時間周三作客國王，周五主場迎戰灰熊，最後終戰則是要在休士頓對決西區第2種子火箭。這3場將是關鍵的季末收官戰，決定金塊是否能保住前6種子，避免進入殘酷的附加賽。

「我們最近已經連吞4場敗仗，這是個糟糕的時刻，球隊整體情緒有點低落。」約柯奇坦言，「但1場勝利就能夠改變我們的氣氛，讓我們重新振作起來。」

相關新聞

NBA／拉文43分、德羅展37分 國王雙箭頭飆退活塞3連勝

幾乎已確定將參與西區附加賽的國王隊，今天作客活塞隊主場靠著雙箭頭德羅展（DeMar DeRozan）、拉文（Zach L...

NBA／「阿舍哥」第四節發威！熱火賞76人12連敗

熱火隊禁區大將阿德巴約（Bam Adebayo）、勒夫（Kevin Love）和維金斯（Andrew Wiggins）今...

NBA／6連敗太陽回主場戰勇士 杜蘭特仍因傷缺陣

太陽隊近期吞下賽季最長的6連敗，明天要與勇士隊交手，主將杜蘭特（Kevin Durant）仍因傷無法上場。 杜蘭特3月底對火箭隊扭傷腳踝，接下來太陽東區客場3場都輸球，如今將回主場迎戰勇士，杜蘭

NBA／金塊4連敗恐跌入附加賽 約柯奇：1場勝利就能改變氣氛

聯盟公佈了上周東西區最佳球員，「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）憑藉強勢表現力壓東區群雄，至於西區單周最佳則是由雷納德（Kawhi Leonard）所拿下。 逐

NBA／「希臘怪物」創57年來超狂紀錄 單周最佳次數超越喬丹

「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）在里拉德持續缺陣情況下，依然打出統治級表現，上周場均狂攻36分13.7助攻12.3籃板，帶領公鹿取得4連勝，毫無疑問獲選東區單周最佳

NBA／格林防守出肘 火箭分析師喊荒謬：他才守不住森根

勇士隊防守悍將格林（Draymond Green）昨天和火箭隊禁區大將森根（Alperen Sengun）上演肉搏戰，格...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。