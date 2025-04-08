NBA／「希臘怪物」創57年來超狂紀錄 單周最佳次數超越喬丹

「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）在里拉德持續缺陣情況下，依然打出統治級表現，上周場均狂攻36分13.7助攻12.3籃板，帶領公鹿取得4連勝，毫無疑問獲選東區單周最佳球員。

根據統計，這是安戴托昆波生涯第26次獲得單周最佳，一舉超越「籃球之神」喬丹，名列史上第4，僅次於詹姆斯（LeBron James）的69次、布萊恩（Kobe Bryant）和杜蘭特（Kevin Durant）的33次。

上週面對太陽，安戴托昆波攻下37分11助攻，之後對上76人，他狂飆35分20助攻17籃板，創生涯助攻新高，成為NBA史上首位單場至少35分、20助攻、15籃板的球員。

接著在對熱火一戰中，安戴托昆波又砍下36分15籃板10助攻，成為1968年的張伯倫（Wilt Chamberlain）之後，首位連兩場比賽至少砍下70分30籃板30助攻的球員。

Enjoy ALL of Giannis' CAREER-HIGH 20 assists. pic.twitter.com/ANXoki724L — Milwaukee Bucks (@Bucks) 2025年4月4日

安戴托昆波本季場均得到30.5分（聯盟第2）、11.9籃板（聯盟第6）和6.3次助攻，投籃命中率達60.2%（聯盟第6）。近期他已經連續7場比賽至少拿到30分，追平本季聯盟紀錄，也是他職業生涯第2長的紀錄；同時他也是連續3場比賽送出雙位數助攻，追平生涯最佳表現。

在「希臘怪物」的帶領之下，公鹿雖然開季陷入10戰8敗的陰霾，最終仍達成連續9年闖進季後賽的里程碑，隊史僅次於80年代到90年代初期的連12季紀錄。