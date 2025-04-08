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NBA／格林防守出肘 火箭分析師喊荒謬：他才守不住森根

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
格林昨日肘擊森根領到技術犯規。 美聯社
格林昨日肘擊森根領到技術犯規。 美聯社

勇士隊防守悍將格林（Draymond Green）昨天和火箭隊禁區大將森根（Alperen Sengun）上演肉搏戰，格林領到技術犯規外還出現一次一級惡意犯規，讓火箭分析師霍林斯（Ryan Hollins）指格林的動作「太荒謬」。

霍林斯曾在NBA打了10個賽季，現職是火箭分析師，昨天火箭以106：96中斷勇士連勝後，他上火箭的廣播節目中提到，格林第二節最後1分鐘和森根的卡位動作簡直荒謬，「看他，球還沒發進來，他只是想干擾森跟，他知道怎樣都無法守好他。」

曾放話要爭取今年年度最佳防守球員的格林，球還沒發進來就不斷推擠森根，被裁判提醒後更直接出肘架到森根下巴，裁判響哨吹技術犯規後格林還鼓掌，挑釁意味十足。

繳出19分、14籃板的森根認為，格林這次技術犯規是比賽轉捩點，「我認為這是我們贏下比賽的時刻，因為大家都很激動，而我們做出很好的回應。我相信他們想讓我們害怕，打得更軟，但你只會想打得更硬，幫助球隊。」

第三節9分57秒，格林上籃時又肘擊森根臉部，第一時間被吹進攻犯規，裁判檢視畫面後升級成一級惡意犯規，也讓領到5犯的格林先退場。不過根據數據，森根在格林防守下8投僅3中拿7分，所以霍林斯的「格林守不住森根」言論也非完全正確。

Draymond Green

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