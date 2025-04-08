NCAA／休士頓領先整場卻爛尾 佛羅里達逆轉奪校史第3冠

NCAA冠軍賽今天登場，由佛羅里達大學出戰休士頓大學，其中在4強賽逆轉擊敗NBA狀元熱門佛雷格（Cooper Flagg）領軍杜克大學的休士頓大學，儘管整場比賽一路保持領先，但卻在比賽最後階段連連發生致命失誤，讓佛羅里達大學把握住機會逆轉戰局，最終以65：63拿下校史第3座冠軍。

休士頓在日前的4強賽，以3分差距逆轉擊敗杜克後，相隔31年再度闖進到NCAA冠軍賽，至於他們的對手則是曾在2006、2007年完成二連霸的佛羅里達。

今天比賽包括休士頓校友歐拉朱旺（Hakeem Olajuwon），佛羅里達二連霸冠軍班底的塞爾蒂克中鋒霍福特（Al Horford），以及本賽季受到血栓問題賽季提前報銷的馬刺球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）也都在場邊觀賽。

兩隊今天展開激烈拉鋸戰，上半場打完休士頓也還保有3分領先，下半場開打後克萊耶（L.J. Cryer）火力全開，開節前3分鐘個人就拿下7分，包括投進兩顆三分球，加上羅伯茲（J'Wan Roberts）的連續跳投命中，幫助休士頓取得最多12分領先。

休士頓幾乎領先全場卻未能守成。 美聯社

但接下來佛羅里達克雷頓（Walter Clayton Jr.）帶領球隊展開反撲，他在下半場個人獨得11分，數次幫助球隊扳平戰局，比賽最後1分鐘休士頓克萊耶、夏普（Emanuel Sharp）接連發生要命失誤，讓佛羅里達靠著罰球逆轉戰局，比賽倒數階段，夏普在球隊兩分落後的情況下，於三分線外接獲傳球後，卻因為猶豫是否出手而將球落在地上，讓休士頓錯過最後一擊機會，最終就由佛羅里大以2分之差抱走冠軍，也奪下校史第3冠。