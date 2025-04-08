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NBA／阿舍哥第四節發威！熱火賞76人12連敗
熱火隊禁區大將阿德巴約（Bam Adebayo）、勒夫（Kevin Love）和維金斯（Andrew Wiggins）今天都沒能出賽，不過替補出賽的「阿舍哥」羅賓森（Duncan Robinson）第四節大爆發，單節攻下12分，搭配赫洛（Tyler Herro）的20分，助隊甩開76人隊糾纏，以117：105拿下勝利。
76人同樣受傷兵所苦，今天先發4名球員都不在開季陣容中，不過三節打完和熱火83：83戰平，熱火靠第四節一波16：3攻勢拉開差距，才在主場止住2連敗。
羅賓森全場攻下21分，有12分集中在決勝節，韋爾（Kel’el Ware）繳出19分、17籃板「雙10」數據，米契爾（Davion Mitchell）也挹注12分和9助攻。
76人葛萊姆斯（Quentin Grimes）和華克（Lonnie Walker IV）各拿29分，但仍苦吞12連敗。
熱火奪勝後，36勝43敗戰績仍排東區第10，和排名第9的公牛隊剩半場勝差，且兩隊下戰就要正面對壘；熱火和排名第8的老鷹隊勝場差1.5場，也有機會在例行賽尾聲繼續推進排名。
維金斯因右腿傷勢已經缺席15場比賽，不過熱火教練史巴史特拉今天透露，維金斯已經接近回歸，對球隊季後賽之路是利多消息。
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