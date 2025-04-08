快訊

今跌勢收斂！台積電長線價值浮現 「超值入場點」現蹤

台股早盤一度跌逾900點 台積電開低51元跌破800元

當債蛙還來得及？他憂「股債雙殺」 網曝1前提下可以買

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／騎士東區登頂倒數 米契爾安心養傷休兵一場

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
騎士隊當家球星米契爾（Donovan Mitchell）昨天碰國王隊時扭傷左腳踝，明天出戰公牛隊確定缺陣。(路透)
騎士隊當家球星米契爾（Donovan Mitchell）昨天碰國王隊時扭傷左腳踝，明天出戰公牛隊確定缺陣。(路透)

騎士隊當家球星米契爾（Donovan Mitchell）昨天碰國王隊時扭傷左腳踝，明天出戰公牛隊確定缺陣，他透露當下能繼續出賽是腎上腺素噴發，且想幫助球隊奪勝，不過雖攻下19分，騎士仍以113：120吞敗，無緣4連勝。

米契爾昨天下半場踩到國王艾利斯（Keon Ellis）的腳扭傷，但他在休息約7分鐘後，最後15分鐘打滿，比賽結束後才一跛一跛出現在休息室。

「我想拿到頭號種子，然後從那裡出發。如果我還能走，我就能走。」米契爾提到，在第一次腎上腺素噴發的頭5分鐘或10分鐘後，腳步會有點蹣跚，「但我想盡可能幫球隊奪勝。」

「在我們搞清楚會發生什麼事情前，我不會評估未來，當事情發生後我會聰明面對，弄清楚狀況。」米契爾補充說。

身為騎士頭號得分手，米契爾本季場均有24.0分表現，是聯盟唯一場均出賽不到32分鐘仍有24分表現的球員，且他本季僅僅因傷缺陣4場，包括上個月因左腹股溝痠痛休息3場。

騎士昨天雖只敗，62勝16敗戰績仍排東區龍頭，和排名第2的衛冕軍塞爾蒂克隊有4場勝差，最後4場例行賽只要再拿1勝或衛冕軍輸1場，騎士就能確保隊史第4次搶下東區第一。

米契爾 騎士

延伸閱讀

NBA／持續提升自我能力 騎士葛蘭德：想讓自己變得更強

NBA／執教騎士首年勇奪60勝 亞特金森成史上第13人

NBA／騎士隊史第3次60勝！米契爾全能演出自評「本季最佳一戰」

NBA／小哈德威狂飆7顆三分球 活塞終止對戰騎士12連敗

相關新聞

NBA／騎士東區登頂倒數 米契爾安心養傷休兵一場

騎士隊當家球星米契爾（Donovan Mitchell）昨天碰國王隊時扭傷左腳踝，明天出戰公牛隊確定缺陣，他透露當下能繼...

NBA／和火箭教頭尤多卡拌嘴！柯瑞笑曝「不滿原因」

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天和火箭隊總教練尤多卡（Ime Udoka）出現言語交鋒畫面，火箭10...

NBA／祖巴茲自認防守實力已成熟 劍指年度最佳防守球員

洛杉磯快艇本季能穩居西區前段班，除了球星健康出賽外，中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）的全面進化同樣功不可沒。這位27歲長人本季場均繳出16.4分、12.5籃板、1.2阻攻，不僅數據創下生涯新高，也

NBA／布朗森回歸不影響阿努諾比角色 錫伯杜：進攻屬於整支球隊

紐約尼克隊在主控布朗森（Jalen Brunson）3月初因左腳踝扭傷缺陣後，展現出極佳的韌性。上週大勝老鷹後，尼克在布朗森缺陣期間打出9勝6敗，多名球員挺身而出，其中又以阿努諾比（OG Anunob

NBA／持續提升自我能力 騎士葛蘭德：想讓自己變得更強

在克里夫蘭騎士隊穩居東區龍頭、朝著季後賽邁進的同時，當家控衛葛蘭德（Darius Garland）依舊不滿足。他雖然已是兩屆明星賽球員，年僅25歲的他坦言，「自己還遠遠不是完成品」。 「這工作還

NBA／相隔1205天無罰球進帳 亞歷山大：我就是沒被犯規

雷霆隊當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在週日對湖人的比賽中，雖攻下26分與9助攻，個人連續71場得分至少20分，但整場比賽罰球次數掛零，這是他自2021年12月18日

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。