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NBA／騎士東區登頂倒數 米契爾安心養傷休兵一場
騎士隊當家球星米契爾（Donovan Mitchell）昨天碰國王隊時扭傷左腳踝，明天出戰公牛隊確定缺陣，他透露當下能繼續出賽是腎上腺素噴發，且想幫助球隊奪勝，不過雖攻下19分，騎士仍以113：120吞敗，無緣4連勝。
米契爾昨天下半場踩到國王艾利斯（Keon Ellis）的腳扭傷，但他在休息約7分鐘後，最後15分鐘打滿，比賽結束後才一跛一跛出現在休息室。
「我想拿到頭號種子，然後從那裡出發。如果我還能走，我就能走。」米契爾提到，在第一次腎上腺素噴發的頭5分鐘或10分鐘後，腳步會有點蹣跚，「但我想盡可能幫球隊奪勝。」
「在我們搞清楚會發生什麼事情前，我不會評估未來，當事情發生後我會聰明面對，弄清楚狀況。」米契爾補充說。
身為騎士頭號得分手，米契爾本季場均有24.0分表現，是聯盟唯一場均出賽不到32分鐘仍有24分表現的球員，且他本季僅僅因傷缺陣4場，包括上個月因左腹股溝痠痛休息3場。
騎士昨天雖只敗，62勝16敗戰績仍排東區龍頭，和排名第2的衛冕軍塞爾蒂克隊有4場勝差，最後4場例行賽只要再拿1勝或衛冕軍輸1場，騎士就能確保隊史第4次搶下東區第一。
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