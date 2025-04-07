NBA／和火箭教頭尤多卡拌嘴！柯瑞笑曝「不滿原因」

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天和火箭隊總教練尤多卡（Ime Udoka）出現言語交鋒畫面，火箭106：96帶走勝利後，柯瑞還原現場，他開玩笑透露，和尤多卡爭論的原因其實是和太太艾耶莎（Ayesha）的國際煙餐廳（International Smoke restaurant）有關。

「他預定了國際煙，然後取消了，所以我對他有點不滿，我們對此反覆爭論。」柯瑞解釋說。

尤多卡的版本沒透露太多細節，率隊中斷勇士5連勝的火箭教頭說：「他說了些什麼，我也是，是些友好的玩笑。」

這段對話發生在第二節，勇士防守悍將格林（Draymond Green）和火箭中鋒森根（Alperen Şengün）的肢體接觸後，進攻的格林將球放進但手肘揮到森根臉部，被吹進攻犯規，裁判檢視畫面後更將犯規升級成一級惡意犯規。

尤多卡表示，當時也有和球隊討論肢體對抗的狀況，柯瑞就來插一腳，「這就是我們喜歡的比賽典型，這就是我們。他說了些什麼，我也是，是些友好的玩笑。」

Steph Curry after Ime Udoka punked him at halftime:



- 0 PTS 🙏🏽🙏🏽🙏🏽

- 0 REB 💪🏽💪🏽💪🏽

- 1 AST 💯💯💯

- 0/7 FG 👀👀👀

- 0/5 3P 🥶🥶🥶

- 2 TOs 🔥🔥🔥pic.twitter.com/97fn8AZPod — ᵂᴵᴸᴸ (@BiasedHouston) 2025年4月7日