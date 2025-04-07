聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／和火箭教頭尤多卡拌嘴！柯瑞笑曝「不滿原因」
勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天和火箭隊總教練尤多卡（Ime Udoka）出現言語交鋒畫面，火箭106：96帶走勝利後，柯瑞還原現場，他開玩笑透露，和尤多卡爭論的原因其實是和太太艾耶莎（Ayesha）的國際煙餐廳（International Smoke restaurant）有關。
「他預定了國際煙，然後取消了，所以我對他有點不滿，我們對此反覆爭論。」柯瑞解釋說。
尤多卡的版本沒透露太多細節，率隊中斷勇士5連勝的火箭教頭說：「他說了些什麼，我也是，是些友好的玩笑。」
這段對話發生在第二節，勇士防守悍將格林（Draymond Green）和火箭中鋒森根（Alperen Şengün）的肢體接觸後，進攻的格林將球放進但手肘揮到森根臉部，被吹進攻犯規，裁判檢視畫面後更將犯規升級成一級惡意犯規。
尤多卡表示，當時也有和球隊討論肢體對抗的狀況，柯瑞就來插一腳，「這就是我們喜歡的比賽典型，這就是我們。他說了些什麼，我也是，是些友好的玩笑。」
udn瘋運動有IG了！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言