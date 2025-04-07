籃球／女籃出征蒙古亞洲盃 比照男籃出賽費一場1萬

中華女籃後天就要啟程蒙古參加亞洲盃二級東亞區資格賽，今年賽事由前台啤雲豹總教練歐森（Michael Olson）領軍，選出隊長黃鈴娟和副隊長林文佑，搭配4名旅外好手，目標11日碰香港、13日對蒙古打下勝利，取得亞洲盃二級門票，進而爭取二級冠軍獨有的升上一級資格。

去年接下中華女籃兵符的歐森提到，接到國際籃總（FIBA）的資格賽消息時程非常晚，準備時間十分短，不過球隊有很多領導者，希望把這支中華女籃打造成最佳狀態，面對香港和蒙古打下勝利。

先前中華男籃先在主場的亞洲盃資格賽力退菲律賓，附加賽再搶下亞洲盃門票，歐森不諱言男籃外籍教練圖奇帶出好成績，讓球員信心提升不少，帶給自己不少壓力，不過給女籃的目標就是「一步一步來」，先把每場比賽勝利都拿到手。

中華隊4月1日才開始集訓，不過歐森認為和16名球員都有一定熟悉度，平常就會互傳訊息，內容從球場、生活到個人技術都有；被賦予隊長任務的黃鈴娟也說，歐森注重團隊氣氛和球場細節，會要求團隊一起吃晚餐增加熟悉度，現在團隊氣氛很好，大家也都有共同目標，第一次接下成人隊隊長任務的她說：「資格賽全勝，一定要回到一級！」