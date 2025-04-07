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NBA／柯瑞被犯規卻沒響哨 巴特勒發聲：這讓我很生氣

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
柯瑞全場僅得到3分。 美聯社
柯瑞全場僅得到3分。 美聯社

勇士隊今天以95：106敗給西區排名第2的火箭隊，5連勝告終，當家球星柯瑞（Stephen Curry）只拿3分更創本季次低，不過「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）為柯瑞發聲，他指出柯瑞應該得到很多哨音裁判卻沒響哨，讓現在身為隊友的自己「很生氣」。

巴特勒提到，不確定是否看過一名球員比柯瑞被犯規的次數更多，「對我來說，這很讓人震驚。說起來很瘋狂，但他習慣了，他整個生涯都在經歷這問題，但他找到方式克服、繞過和躲過，這很困難。」

2月透過交易來到勇士的巴特勒表示，來到勇士後看到柯瑞經歷的不平等哨聲，「我不知道他遇到幾年了，他打幾年了，16？我很確定這16年都如此，他是我隊友卻受到這樣對待，這讓我很生氣。」

巴特勒拒絕回答任何問題，避免讓自己和裁判出現矛盾，但被問到他提到的柯瑞狀況是有球或是無球狀態，他回答說兩者皆是，接著就要求離開，不想再多談。

今天10投僅1中的柯瑞，出賽33分鐘，沒有上罰球線，本季場均也只有4.3罰，巴特勒的「發聲」能否讓柯瑞獲得裁判更多「青睞」有待觀察。

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