NBA／祖巴茲自認防守實力已成熟 劍指年度最佳防守球員
洛杉磯快艇本季能穩居西區前段班，除了球星健康出賽外，中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）的全面進化同樣功不可沒。這位27歲長人本季場均繳出16.4分、12.5籃板、1.2阻攻，不僅數據創下生涯新高，也逐漸站穩聯盟頂尖中鋒之列。
談到本季能有如此顯著成長，祖巴茲特別點名控衛哈登（James Harden）對他的幫助最大。他受訪時坦言：「自從他來到這裡，一切都變得不一樣。我一輩子都在等一個這樣的控衛，他可能是史上最強的擋拆球員之一。」
祖巴茲補充表示，哈登不僅在比賽中幫助他創造機會，更在心理層面給予巨大激勵。「他給了我很多信心，還灌輸我那種『打起來要有樣子、有態度』的精神。」
除了進攻端的提升，祖巴茲在防守端的努力也逐漸被看見，不少隊友甚至為他爭取年度最佳防守球員聲援。對此，他相當感動：「我生涯早期很多人說我防守不好、無法守人，我一直想證明他們錯了。」
「當你被隊友、那些和你一起上場拚戰的兄弟肯定，真的意義重大。」祖巴茲說道。
目前快艇正全力爭取季後賽門票，而祖巴茲的穩定內線表現，無疑是球隊陣容中的關鍵拼圖。
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