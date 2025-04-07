NBA／布朗森回歸不影響阿努諾比角色 錫伯杜：進攻屬於整支球隊

紐約尼克隊在主控布朗森（Jalen Brunson）3月初因左腳踝扭傷缺陣後，展現出極佳的韌性。上週大勝老鷹後，尼克在布朗森缺陣期間打出9勝6敗，多名球員挺身而出，其中又以阿努諾比（OG Anunoby）在進攻端表現最為亮眼。

阿努諾比過去五戰平均轟下26.6分，展現強烈進攻意圖，並進一步提高了罰球次數，場均達5.2次。隨著布朗森預計於週日對戰太陽時回歸，外界開始關注兩人共存後的進攻分配問題。

尼克總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）對此明確表態：「這些討論都是是多餘的。比賽會告訴你該怎麼做。轉換快攻時誰該出手？是空檔的人。若有兩人包夾某個球員，他就要做出正確選擇。這從來不是『誰應該怎樣』的問題，而是全隊都要有犧牲的精神。」

他補充：「球隊永遠是第一。該思考的只有什麼對球隊最好、什麼最能幫助我們贏球。其他都不重要，若你在乎勝利，這些就不該成為煩惱。」

當有記者追問阿努諾比是否在布朗森回歸後會重回「站底角」的角色時，錫伯杜也毫不客氣地駁斥：「說他只待在底角，這種說法根本一派胡言。他得分的方式來自於整個場上的移動。我也很重視底角，因為那是場上最有價值的位置之一。」

「當你推進球時，第一個責任是創造節奏，第二是創造移動。你必須閱讀眼前的防守者，若有人切入，那你就該補位。這就是比賽的運作方式，那些所謂的理由，都是藉口。」

OG Anunoby’s last 8 games:



35 PTS - 5 REB - 62% FG

28 PTS - 5 REB - 64% FG

31 PTS - 2 REB - 3 AST

28 PTS - 7 REB - 68% FG

27 PTS - 5 REB - 2 STL

23 PTS - 6 REB - 6 AST

24 PTS - 4 REB - 4 AST

32 PTS - 6 REB - 76% FG



OG is ELITE. 🔥 pic.twitter.com/i9MuRWhWQf — Hoop Central (@TheHoopCentral) 2025年4月7日

不論外界如何分析，尼克近來進攻確實打得相當流暢。對老鷹一戰中，尼克半場狂飆78分，全場送出32次助攻，本季第27次達成單場30助攻以上的紀錄（上季僅10次）。

錫伯杜對球隊進攻端的成長深感滿意：「在這個聯盟中，若想成功就必須團結。你無法靠一己之力贏得比賽，要靠整體。大家得願意為彼此犧牲。好的進攻是執行出來的結果，每個人都有任務，也必須互相幫助。」