NBA／持續提升自我能力 騎士葛蘭德：想讓自己變得更強

在克里夫蘭騎士隊穩居東區龍頭、朝著季後賽邁進的同時，當家控衛葛蘭德（Darius Garland）依舊不滿足。他雖然已是兩屆明星賽球員，年僅25歲的他坦言，「自己還遠遠不是完成品」。

「這工作還沒完成，我現在仍在努力中，」葛蘭德在一對一訪談中表示，「我想讓自己變得更強，也要更了解比賽內容。我認為自己在每個方面都還能進步。我會盡力減少那些不必要的失誤，並且保持侵略性，這是我現在最想提升的地方。」

身為2019年選秀第5順位，葛蘭德在菜鳥年表現掙扎，僅繳出平均12.3分、3.9助攻、2.6失誤，投籃命中率僅40.1%。但5年過去，他本季場均得分提升至20.6分，命中率達47.0%、三分球更有40.2%的穩定表現，場均6.7次助攻也是全隊最高，失誤控制也降至2.5次。

對葛蘭德而言，數據只是過程的一部分，幫助隊友才是他真正的重點。「我會盡力讓隊友更好，因為我們在季後賽會非常需要他們的表現，」他說。「我會多讓他們參與比賽，持續學習、看比賽影片，這就是我的成長之道。」

本季，健康的葛蘭德出賽72場，是陣中僅次於中鋒艾倫（Jarrett Allen）的出場王，後者是全隊唯一全勤的球員。葛蘭德去年因下顎骨折缺席25場，他也特別強調健康對自己的重要性。

「隨著年齡增長，我持續在學習比賽，」他說道。「每年都想變得更好，也想盡量保持健康。過去幾年受傷讓我時常缺席，我希望未來能減少這種情況。」

儘管仍在成長，葛蘭德本季已帶領騎士拿下自2010年詹姆斯（LeBron James）時代以來首次單季60勝，堪稱是他生涯至今最完整的一年。

「我現在信心非常高，」他笑著說。「這是我整個暑假訓練的成果。我背負著壓力與懷疑進入這一季，想要證明那些質疑我受傷後表現的人錯了。這些努力正在轉化為成績，而我會繼續努力不懈。」

隨著騎士朝著隊史第二冠邁進，他們將仰賴這位年輕但經驗豐富的控衛，與米契爾（Donovan Mitchell）、莫布里（Evan Mobley）和艾倫共同努力，帶領球隊衝刺至終點。