快訊

剛開會就吵！柯建銘不滿傅崐萁坐主賓位開嗆 卓揆面露尷尬

明天續跌？台積電相隔16年跳空跌停 委賣達近12萬張

不只熬夜傷肝 醫曝「睡太久」提高肝癌機率：別陷入惡性循環

NBA／持續提升自我能力 騎士葛蘭德：想讓自己變得更強

聯合新聞網／ 綜合外電報導
葛蘭德本季幫助騎士突破60勝大關。 路透社
葛蘭德本季幫助騎士突破60勝大關。 路透社

在克里夫蘭騎士隊穩居東區龍頭、朝著季後賽邁進的同時，當家控衛葛蘭德（Darius Garland）依舊不滿足。他雖然已是兩屆明星賽球員，年僅25歲的他坦言，「自己還遠遠不是完成品」。

「這工作還沒完成，我現在仍在努力中，」葛蘭德在一對一訪談中表示，「我想讓自己變得更強，也要更了解比賽內容。我認為自己在每個方面都還能進步。我會盡力減少那些不必要的失誤，並且保持侵略性，這是我現在最想提升的地方。」

身為2019年選秀第5順位，葛蘭德在菜鳥年表現掙扎，僅繳出平均12.3分、3.9助攻、2.6失誤，投籃命中率僅40.1%。但5年過去，他本季場均得分提升至20.6分，命中率達47.0%、三分球更有40.2%的穩定表現，場均6.7次助攻也是全隊最高，失誤控制也降至2.5次。

對葛蘭德而言，數據只是過程的一部分，幫助隊友才是他真正的重點。「我會盡力讓隊友更好，因為我們在季後賽會非常需要他們的表現，」他說。「我會多讓他們參與比賽，持續學習、看比賽影片，這就是我的成長之道。」

本季，健康的葛蘭德出賽72場，是陣中僅次於中鋒艾倫（Jarrett Allen）的出場王，後者是全隊唯一全勤的球員。葛蘭德去年因下顎骨折缺席25場，他也特別強調健康對自己的重要性。

「隨著年齡增長，我持續在學習比賽，」他說道。「每年都想變得更好，也想盡量保持健康。過去幾年受傷讓我時常缺席，我希望未來能減少這種情況。」

儘管仍在成長，葛蘭德本季已帶領騎士拿下自2010年詹姆斯（LeBron James）時代以來首次單季60勝，堪稱是他生涯至今最完整的一年。

「我現在信心非常高，」他笑著說。「這是我整個暑假訓練的成果。我背負著壓力與懷疑進入這一季，想要證明那些質疑我受傷後表現的人錯了。這些努力正在轉化為成績，而我會繼續努力不懈。」

隨著騎士朝著隊史第二冠邁進，他們將仰賴這位年輕但經驗豐富的控衛，與米契爾（Donovan Mitchell）、莫布里（Evan Mobley）和艾倫共同努力，帶領球隊衝刺至終點。

相關新聞

NBA／手感慘澹！柯瑞只拿3分寫賽季次低 火箭斷勇士5連勝

尋求6連勝的勇士隊，當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天遭火箭隊封鎖，全場10投僅1中拿3分，沒能延續4月火燙...

NBA／唐西奇全能表現轟下龍頭 詹姆斯讚：他太出色！

NBA例行賽進入尾聲，湖人隊今天在球星唐西奇（Luka Doncic）發揮下突破聯盟戰績最佳的雷霆隊，且是寫下126：9...

NBA／金塊噩耗！馬龍坦言穆雷傷勢惡化 季後賽能否出戰成疑

丹佛金塊隊後衛穆雷（Jamal Murray）的腿後肌傷勢情況比預期更為嚴重，能否在季後賽開始前復出仍不明朗。金塊主帥馬龍（Michael Malone）在週日對戰溜馬賽前受訪時，坦言球隊已經連續第五

NBA／祖巴茲自認防守實力已成熟 劍指年度最佳防守球員

洛杉磯快艇本季能穩居西區前段班，除了球星健康出賽外，中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）的全面進化同樣功不可沒。這位27歲長人本季場均繳出16.4分、12.5籃板、1.2阻攻，不僅數據創下生涯新高，也

NBA／布朗森回歸不影響阿努諾比角色 錫伯杜：進攻屬於整支球隊

紐約尼克隊在主控布朗森（Jalen Brunson）3月初因左腳踝扭傷缺陣後，展現出極佳的韌性。上週大勝老鷹後，尼克在布朗森缺陣期間打出9勝6敗，多名球員挺身而出，其中又以阿努諾比（OG Anunob

NBA／持續提升自我能力 騎士葛蘭德：想讓自己變得更強

在克里夫蘭騎士隊穩居東區龍頭、朝著季後賽邁進的同時，當家控衛葛蘭德（Darius Garland）依舊不滿足。他雖然已是兩屆明星賽球員，年僅25歲的他坦言，「自己還遠遠不是完成品」。 「這工作還

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。