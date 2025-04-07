NBA／布朗森回歸慶祝行情 尼克擊退太陽奪第50勝

因腳踝扭傷連續缺席15場比賽，尼克隊頭號得分手布朗森（Jalen Brunson）今天總算回歸，復出首戰貢獻15分、6助攻，加上阿努諾比（OG Anunoby）全場32分領軍，率隊以112：98擊敗太陽隊，奪下本季第50勝。

阿努諾比近期打出強勢表現，今天在布朗森回歸下仍維持火熱手感，第三節7投7中包括5記三分彈，單節就轟下19分，助隊三節打完拉開差距到87：70。

太陽第四節試圖追分，在布克（Devin Booker）發揮下一度縮小差距到94：99，但布里吉斯（Mikal Bridges）和布朗森用罰球穩住領先，賞給太陽6連敗。

尼克將戰績推進到50勝28敗，成為1994到95年球季後首度有連續50勝的賽季；除阿努諾比持續發揮，唐斯（Karl-Anthony Towns）今天也贊助19分、13籃板，面對前東家的布里吉斯攻下22分。

布克今天轟下全場最高40分，但球隊在缺少扭傷腳踝的當家球星杜蘭特（Kevin Durant ）苦吞6連敗，目前只排西區第11位，想打附加賽都拉緊報。

布朗森是美國時間3月6日碰湖人隊成傷兵，接續就缺席15場比賽，尼克這階段打下9勝6敗；今天布朗森回歸共出賽34分鐘，9投雖只有3中但靠罰球拿到8分，讓球隊連兩個賽季有50勝進帳。