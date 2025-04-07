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NBA／相隔1205天無罰球進帳 亞歷山大：我就是沒被犯規
雷霆隊當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在週日對湖人的比賽中，雖攻下26分與9助攻，個人連續71場得分至少20分，但整場比賽罰球次數掛零，這是他自2021年12月18日以來首度沒有獲得罰球機會。最終雷霆以99比126慘敗給洛杉磯湖人。
對於未能站上罰球線，亞歷山大賽後並不感到意外。「我不知道，我就是沒被犯規。我不認為這需要特別改變什麼，」他表示，「我今晚的進攻感覺很好。我們不是因為我沒罰球而輸球，我只關心贏球，所以這不需要刻意改變。我們下場比賽得防守更好，才有機會贏球。」
這場比賽中，亞歷山大投23中12，表現依然高效，但面對手感火燙的湖人，雷霆防線完全潰散。湖人上半場就靠著唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）聯手砍下37分，三分球合計14投8中，幫助球隊早早取得22分領先。全場湖人三分命中率高達55%，共投進22記三分球，徹底擊潰雷霆。
「我們今天完全沒有做出贏球該有的表現，而對手是一支非常優秀的球隊，」亞歷山大坦言，「當你面對強隊卻沒做好該做的事，結果就是這樣。」
雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）賽前曾談到連兩場對湖人可能有助於季後賽備戰，但他也強調外界對「戰術保留」的敘事過於誇大。「現在和季後賽真正重要的還是基本功，」戴格諾說，「防守、籃板、場上空間掌握，這些都是兩隊現在就需要面對的問題。」
雷霆將於台灣時間星期三於主場再度迎戰湖人，全隊也期待能在主場復仇並且重新找回防守強度與節奏。
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