NBA／金塊噩耗！馬龍坦言穆雷傷勢惡化 季後賽能否出戰成疑

丹佛金塊隊後衛穆雷（Jamal Murray）的腿後肌傷勢情況比預期更為嚴重，能否在季後賽開始前復出仍不明朗。金塊主帥馬龍（Michael Malone）在週日對戰溜馬賽前受訪時，坦言球隊已經連續第五場缺少穆雷，這並非出於謹慎，而是因為他確實「受傷了」。

「穆雷是真的受傷，這不是小心行事那麼簡單，」馬龍強調，「小心是指球員可以上場，但我們想保守處理。但現在不是這樣的情況。」

當被問到穆雷是否能趕上季後賽時，馬龍則回答：「希望他屆時能夠回來。這次的狀況有點怪，一開始是『每日觀察』，但後來情況就變了。」

Michael Malone on Jamal Murray: "Hopefully, he's able to be back by (the playoffs)."



"This has been a weird one. It was day-to-day, day-to-day, then next thing you know, it's not day-to-day." pic.twitter.com/Y99E5oNldx — DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets) 2025年4月6日

穆雷本季受到腿後肌緊繃與發炎困擾，近幾場比賽皆在賽前列為出戰成疑，最終都被判定無法上場。隨著例行賽僅剩四場，穆雷的傷勢為金塊季後賽征途投下變數。

穆雷在2023年季後賽表現關鍵，與中鋒約柯奇（Nikola Jokić）聯手助隊奪冠。他當年出戰20場季後賽，場均繳出26.1分、7.1助攻、5.1籃板、1.5抄截，投籃命中率47.1%，三分球39.6%，多次命中關鍵球，包括西區決賽G2絕殺湖人。

約柯奇。 路透社

然而2024年季後賽穆雷帶傷上陣，表現明顯下滑，場均僅有20.6分，投籃命中率降至40.2%，三分更僅31.5%，金塊最終止步第二輪不敵灰狼。

本季金塊仍以約柯奇為核心，穆雷的健康狀態將直接影響球隊競爭力。若他無法及時歸隊，金塊想要在西區強敵環伺下再次登頂，恐怕難度重重。