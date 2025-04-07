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NBA／唐西奇全能表現轟下龍頭 詹姆斯讚：他太出色！

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
唐西奇。 美聯社
唐西奇。 美聯社

NBA例行賽進入尾聲，湖人隊今天在球星唐西奇（Luka Doncic）發揮下突破聯盟戰績最佳的雷霆隊，且是寫下126：99大勝，讓「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）都大讚：「唐西奇表現十分出色。」

唐西奇上半場就攻下5記三分球在內的22分，帶動湖人團隊追平隊史紀錄的15記三分彈攻勢；詹姆斯也有19分貢獻，且幫助湖人擋下雷霆攻勢，包括讓216公分長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）僅拿10分。

「我們知道這是整個賽季的最後衝刺階段，所以我們就是試著養成良好習慣。」詹姆斯說。

湖人今天首節就灌進42分，最終寫下27分大勝，教練瑞迪克（JJ Redick）提到，團隊致力於防守，面對強大雷霆下也在進攻端有所發揮，「而且沒有任何鬆懈，也沒反應過度。」

從2月交易來唐西奇後，湖人面對西區前段班的金塊隊、火箭隊到今天的雷霆都有拿下勝場，今天更是投進本季最多的22記三分彈。詹姆斯提到，明白對手的內線進攻出色，很會站上罰球線取分，搶進攻籃板能力更不容小覷，可以為自己製造很多二波進攻機會，「而這些都是你可以去控制的部分。」

唐西奇 詹姆斯

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