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NBA／唐西奇30分帶出湖人煙火秀 27分血洗雷霆

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
唐西奇。（歐新社）
唐西奇。（歐新社）

面對聯盟戰績最佳的雷霆隊，湖人隊今天展現問鼎的競爭力，在唐西奇（Luka Dončić）上半場22分、全場30分領居下以126：99踢館成功，湖人上半場就飆進15記三分彈，更追平隊史紀錄。

湖人首節就灌進42分，兩位數領先在第二節最多擴大到29分，半場打完取得78：56領先，寫下雷霆本季半場最高失分紀錄。

唐西奇是湖人取得大幅領先的關鍵，他上半場就攻下5記三分球在內的22分，帶動湖人團隊15記三分彈的瘋狂攻勢，包括里夫斯（Austin Reaves）、芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）和文森（Gabe Vincent）都各贊助3枚長城砲火。

雷霆下半場想反撲但力有未逮，儘管本季成為MVP熱門的當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）仍有26分表現，落後分數仍沒能縮小到個位數，最終吞下本季第14敗。

湖人今天點點開花，6人得分兩位數，團隊三分球40投22中，命中率高達5成5；唐西奇30分、7籃板、6助攻外，里夫斯20分，「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）19分、7助攻。

雷霆只有3人得分兩位數，亞歷山大26分最高，威廉斯（Jalen Williams）的16分已是全隊次高。

雷霆雖吞敗仍不影響西區頭號種子身份，湖人奪勝後還有4場例行賽，仍有機會超越目前第2的火箭隊。

唐西奇

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