NBA／300俱樂部！愛德華超越柯瑞 改寫史上最年輕紀錄

灰狼球星愛德華（Anthony Edwards）今天面對活塞76人轟進6記三分球，這讓他本季累積命中303顆三分球，成為史上第5位單季達到300顆三分球的球員。

前4人分別是柯瑞（Stephen Curry）、哈登（James Harden）、湯普森（Klay Thompson）和今天稍早達成的畢斯利（Malik Beasley）。其中柯瑞達成5次，哈登累積2次。

愛德華也以23歲又244天的年齡創下最年輕達300顆三分球紀錄，原紀錄是柯瑞的27歲，可說是大幅改寫紀錄。