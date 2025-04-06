NBA／300俱樂部！愛德華超越柯瑞 改寫史上最年輕紀錄
灰狼球星愛德華（Anthony Edwards）今天面對活塞76人轟進6記三分球，這讓他本季累積命中303顆三分球，成為史上第5位單季達到300顆三分球的球員。
前4人分別是柯瑞（Stephen Curry）、哈登（James Harden）、湯普森（Klay Thompson）和今天稍早達成的畢斯利（Malik Beasley）。其中柯瑞達成5次，哈登累積2次。
愛德華也以23歲又244天的年齡創下最年輕達300顆三分球紀錄，原紀錄是柯瑞的27歲，可說是大幅改寫紀錄。
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