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NBA／「字母哥」助公鹿鎖定東區前6 連續9年闖進季後賽

中央社／ 台北6日電
公鹿連續9年闖進季後賽。 法新社
公鹿連續9年闖進季後賽。 法新社

公鹿今天稍早靠著尼克擊敗老鷹，連9季挺進季後賽，同時東區季後賽、附加賽隊伍也提前出爐，隨後在與熱火比賽，靠著「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）繳出36分、15籃板、10助攻「大三元」，率隊延長賽以121比115獲勝。

邁阿密熱火中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）今天在主場迎戰密爾瓦基公鹿，首節狀態火熱，單節轟下15分，包辦團隊一半得分，率隊以30比22領先，而公鹿次節很快調整好狀態，半場打完以57比57戰成平手。

熱火第三節儘管一度將分差拉開至雙位數，但公鹿在第4節再度追上，洛培茲（Brook Lopez）先是上籃得分，扳成111比111平手，而安戴托昆波在末節還剩3秒時，錯失投進致勝球機會，比賽進入延長賽。

公鹿延長賽在113比115落後情況下，先靠著波特（Kevin Porter Jr.）進球扳平，隨後安戴托昆波扣籃取得超前分，隨後波特、洛培茲又再得4分，奠定勝基，迎接3連勝。

公鹿的波特替補出發貢獻24分、12籃板、8助攻，而安戴托昆波拿下36分、15籃板、10助攻，締造個人本季第9次大三元，與康寧漢（Cade Cunningham）、哈特（Josh Hart）、沙波尼斯（Domantas Sabonis）並列第3。

熱火則以阿德巴約31分、12籃板最佳，巴克斯（Alec Burks）獲得24分次之。

稍早尼克以121比105擊退老鷹，也幫助公鹿鎖定季後賽資格、連9季挺進季後賽，而東區6支提前晉級季後賽隊伍全數出爐，分別為騎士、塞爾蒂克、尼克、溜馬、公鹿、活塞。

至於參加東區附加賽4支隊伍將是奧蘭多魔術、老鷹、芝加哥公牛與熱火。

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