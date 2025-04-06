快訊

川普關稅回不去了？專家：恐數十年難取消 1情況能解套

校長大洗牌！新北6校高中職異動 教局估10年內遇「退休潮」

NBA／2025籃球名人堂出爐 安東尼、霍華德攜手入列

中央社／ 台北6日電
安東尼和霍華德一同入選名人堂。 美聯社
安東尼和霍華德一同入選名人堂。 美聯社

奈史密斯籃球名人堂今天公布2025年入選名單，包含「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）、「魔獸」霍華德（Dwight Howard），最特別的是2008北京奧運美國男籃代表隊也名列其中。

攤開這次籃球名人堂的入選名單，除了安東尼、霍華德之外，還有美國女子職籃WNBA傳奇球星柏德（Sue Bird）、摩爾（Maya Moore）及佛爾斯（Sylvia Fowles）。

另外，兩屆全美大學體育聯盟（NCAA）男籃冠軍、現任芝加哥公牛總教練唐納文（Billy Donovan），還有NBA資深裁判克勞佛（Danny Crawford）和邁阿密熱火老闆阿利森（Micky Arison）同樣在這次入選名單中。

成功入選籃球名人堂，霍華德接受媒體聯訪時以進入真正的籃球天堂形容，現在心中充滿興奮、感激，各種情緒交織在一起難以言喻，「這一刻真的無法用言語形容，我的家人、朋友，還有一路上陪伴我經歷挑戰的所有人，幫助我一步一步邁向籃球名人堂。」

2008年的美國奧運代表隊入選名人堂。
2008年的美國奧運代表隊入選名人堂。

唐納文則自認很幸運，因為長期與很多優秀教練、夥伴搭檔，並提到內心非常感激，同時感覺無比謙卑，「當初我是因為熱愛這項運動而投入其中，從來沒想過有這一天、被推薦進入名人堂。」

值得一提的是，2008北京奧運美國男籃代表隊也入選籃球名人堂，在2004雅典奧運僅以銅牌作收情況下，當年這支球隊被譽為「救贖之隊」（RedeemTeam），期盼帶領美國男籃重返巔峰，而安東尼、霍華德當時也在陣中，最後如願摘下金牌，開啟美國男籃連5屆奧運奪金王朝。

延伸閱讀

NBA／末節爆發！愛德華飆37分 高難度三分彈率灰狼5連勝

NBA／追隨安東尼腳步 「魔獸」霍華德確定入選名人堂

只因看比賽坐錯位置 德州高中生竟當場拔刀殺人

NBA／ESPN爆料 「甜瓜」安東尼將入選籃球名人堂

相關新聞

NBA／「希臘怪物」飆36分大三元 公鹿延長賽滅熱火收3連勝

正規賽錯失致勝一擊，公鹿隊當家球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）延長賽沒再錯過機會...

NBA／末節爆發！愛德華飆37分 高難度三分彈率灰狼5連勝

灰狼當家球星愛德華（Anthony Edwards）今天面對活塞21投12中豪取37分，其中18分出現在第四節，特別是剩下7.3秒在兩人包夾之下命中高難度三分球，直接收下比賽，帶領灰狼以114比109

NBA／尼克季後賽迎好消息！布朗森預計明天戰太陽回歸

上月初扭傷右腳踝的尼克隊球星布朗森（Jalen Brunson），今天首度參與球隊賽前訓練，儘管今天碰老鷹隊仍沒上陣，不...

NBA／楊恩創隊史新猷沒用 尼克狂飆外線賞老鷹3連敗

尼克隊球星布朗森（Jalen Brunson）上月腳踝扭傷後，今天第一次隨隊訓練，儘管今天碰老鷹隊仍沒上陣，但有隊友唐斯...

NBA／2025籃球名人堂出爐 安東尼、霍華德攜手入列

奈史密斯籃球名人堂今天公布2025年入選名單，包含前美國職籃NBA球星安東尼、「魔獸」霍華德，最特別的是2008北京奧運...

NBA／「字母哥」助公鹿鎖定東區前6 連續9年闖進季後賽

公鹿今天稍早靠著尼克擊敗老鷹，連9季晉季後賽，東區季後賽、附加賽隊伍全出爐，隨後在與熱火比賽，靠著「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）繳出36分、15籃板、10助攻「大三元」，率隊延長賽以121比115獲勝。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。