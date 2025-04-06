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NBA／末節爆發！愛德華飆37分 高難度三分彈率灰狼5連勝

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
愛德華攻下37分且命中關鍵三分球。 路透社
愛德華攻下37分且命中關鍵三分球。 路透社

灰狼當家球星愛德華（Anthony Edwards）今天面對活塞21投12中豪取37分，其中18分出現在第四節，特別是剩下7.3秒在兩人包夾之下命中高難度三分球，直接收下比賽，帶領灰狼以114比109取得5連勝。

由於灰熊今天擊敗活塞，因此兩隊排名不變，仍居第7，但灰狼剩下4場比賽對手相對弱勢，有機會以一波連勝衝擊西區前6名。

愛德華此戰轟進6記三分球，本季已經累積命中303顆，成為柯瑞（Stephen Curry）和哈登（James Harden）之後史上第3位在75場出賽內達到300顆三分球的球員，其中柯瑞曾2次達成。

至於史上單季破300顆三分球的球員還有湯普森（Klay Thompson）和今天同樣達標的活塞射手畢斯利（Malik Beasley）。

戈貝爾（Rudy Gobert）延續近期亮眼表現，再度貢獻23分19籃板；朱利葉斯•藍道（Julius Randle）補上15分，迪文森佐（Donte DiVincenzo）13分。

76人方面以葛萊姆斯（Quentin Grimes）的28分為最高。76人吞下11連敗，近15場比賽僅拿下1勝。

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