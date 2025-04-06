快訊

一行6人利用清明連假爬山 女隊員度溪不慎遭沖走身亡

MLB／葛里沙姆雙響砲收拾海盜 洋基開季8戰25轟破紀錄

今年跟著大甲媽一起遶境9天8夜 18大民俗禁忌不可不知

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／「希臘怪物」飆36分大三元 公鹿延長賽滅熱火收3連勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「希臘怪物」安戴托昆波「大三元」，率公鹿驚險收下3連勝。 美聯社
「希臘怪物」安戴托昆波「大三元」，率公鹿驚險收下3連勝。 美聯社

正規賽錯失致勝一擊，公鹿隊當家球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）延長賽沒再錯過機會，除灌進致勝球，最後4秒還傳出單場第10個助攻，締造36分、15籃板、10助攻的「大三元」成績，率公鹿延長賽以121：115擊敗熱火隊，驚險收下3連勝。

決勝節兩隊比數拉鋸，巴克斯（Alec Burks）節末2罰俱中讓熱火取得109：105領先，公鹿靠格林（AJ Green）和洛培茲（Brook Lopez）接連得分追平比數；安德森（Kyle Anderson）讀秒階段2罰得手讓熱火再回到2分優勢，不過洛培茲的進球讓公鹿再扳平戰局，接續安德森和安戴托昆波分別錯過致勝球機會，讓比賽111：111進入延長賽。

熱火是延長賽率先得分一方，但阿德巴約（Bam Adebayo）連進2球後團隊得分就停擺，反觀公鹿除了安戴托昆波灌進追平球，波特（Kevin Porter Jr.）讀秒階段切入放進保險分，洛培茲再追加灌籃，除讓「希臘怪物」完成「大三元」也奠定勝基，最終以一波8：0攻勢踢館成功。

安戴托昆波出賽43分鐘，36分、15籃板、10助攻都是全隊最高，洛培茲贊助17分，板凳出發的波特也有24分、12籃板、8助攻全能數據；熱火以阿德巴約31分、12籃板最佳，巴克斯24分，米契爾（Davion Mitchell）20分。

熱火前一場遭灰熊隊「絕殺」，今天最多領先公鹿10分，進入決勝節時也握有88：81優勢，正規賽讀秒階段還取得2分領先，但遭公鹿追平，儘管守住安戴托昆波的「準絕殺」，但延長賽最後3分鐘得分掛蛋，6連勝後吞下2連敗。

公鹿3連勝之後加上活塞落敗，排名重回東區第5，領先0.5場勝差，確定連9年獲得季後賽門票；至於熱火則是維持第10名席次，無緣超前公牛。

延伸閱讀

NBA／安戴托昆波創史上首見紀錄 助瑞佛斯勝場超越「禪師」

NBA／「字母哥」史詩大三元退76人 公鹿里拉德仍有望歸隊

NBA／公鹿命中率破隊史紀錄止敗 字母哥：太需要這一勝

NBA／零號探員獻策送走字母哥展開重建 公鹿對戰東區三強苦吞10連敗

相關新聞

NBA／楊恩創隊史新猷沒用 尼克狂飆外線賞老鷹3連敗

尼克隊球星布朗森（Jalen Brunson）上月腳踝扭傷後，今天第一次隨隊訓練，儘管今天碰老鷹隊仍沒上陣，但有隊友唐斯...

NBA／「希臘怪物」飆36分大三元 公鹿延長賽滅熱火收3連勝

正規賽錯失致勝一擊，公鹿隊當家球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）延長賽沒再錯過機會...

NBA／尼克季後賽迎好消息！布朗森預計明天戰太陽回歸

上月初扭傷右腳踝的尼克隊球星布朗森（Jalen Brunson），今天首度參與球隊賽前訓練，儘管今天碰老鷹隊仍沒上陣，不...

NBA／末節爆發！愛德華飆37分 高難度三分彈率灰狼5連勝

灰狼當家球星愛德華（Anthony Edwards）今天面對活塞21投12中豪取37分，其中18分出現在第四節，特別是剩下7.3秒在兩人包夾之下命中高難度三分球，直接收下比賽，帶領灰狼以114比109

NBA／勇士補強巴特勒就像當年簽KD 詹皇：他們總能找到辦法

勇士隊交易來「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）後戰績一飛衝天，湖人隊詹姆斯（LeBron James）形容，勇士補進巴特勒就像當年得到杜蘭特（Kevin Durant）一樣。 杜蘭特2

NBA／柯瑞直言勇士打出冠軍隊表現 格林：但我筋疲力盡

勇士隊今天在主控柯瑞（Stephen Curry）全場猛轟36分領軍下，以14分差距終止跨季對戰金塊隊的9連敗，且距離...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。