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NBA／尼克季後賽迎好消息！布朗森預計明天戰太陽回歸

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
布朗森明天「背靠背」碰太陽隊預計會復出，為球隊準備季後賽注入強心針。 路透社
布朗森明天「背靠背」碰太陽隊預計會復出，為球隊準備季後賽注入強心針。 路透社

上月初扭傷右腳踝的尼克隊球星布朗森（Jalen Brunson），今天首度參與球隊賽前訓練，儘管今天碰老鷹隊仍沒上陣，不過明天「背靠背」碰太陽隊預計就會復出，為球隊準備季後賽注入強心針。尼克教頭錫伯杜（Tom Thibodeau）強調說，當家球星回歸不會影響球隊進攻表現。

尼克今天以121：105擊敗老鷹隊，在布朗森連續缺席的15場比賽打下9勝6敗戰績，其中阿努諾比（OG Anunoby）近期表現亮眼，今天前的近5戰場均攻下26.6分；布朗森回歸會壓縮到阿努諾比，改變阿努諾比球風，錫伯杜今天作出回應。

「比賽會告訴你該做什麼，懂嗎？所以這次轉換攻擊誰會出手？有空檔的人，對嗎？」錫伯杜提到，身為球隊頭號得分手，要有責任作出正確選擇，每個人都必須願意犧牲，畢竟「團隊第一」，所有成員都該思考如何讓球隊最好、讓球隊獲勝，而不是誰該去做哪些事，「如果你在意勝利，這些都不重要。」

尼克今天碰老鷹上半場就攻下本季新高78分，團隊全場傳出32助攻，本季第27次單場超過30助攻，和上季只有10場有極大差距。隨著布朗森即將回歸，錫伯杜認為球隊進攻端會更順暢，他也再度強調奪勝需要團隊的力量，每個球員都要能願意為團隊做出犧牲，「我認為進攻在於執行，每個人都有自己工作，你必須上場做好自己任務，互相幫助。」

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