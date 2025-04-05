NBA／勇士補強巴特勒就像當年簽KD 詹皇：他們總能找到辦法

勇士隊交易來「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）後戰績一飛衝天，湖人隊詹姆斯（LeBron James）形容，勇士補進巴特勒就像當年得到杜蘭特（Kevin Durant）一樣。

杜蘭特2016年加盟勇士隊，連2年在總冠軍賽打敗詹皇領軍的騎士隊。今年交易大限前湖人得到唐西奇（Luka Doncic）；勇士也換來巴特勒，兩隊戰績都有所提升，昨天是球星轉隊後雙方首次交手，由勇士帶走勝利。

這場失利可能讓詹皇想起不好的回憶，他受訪時談到勇士，「我以前就經歷過他們做改變整支球隊的大補強，就像他們當年補進杜蘭特，我要面對那種勇士。」

「巴特勒很棒，他帶來強硬的球風，也有總冠軍氣場。每次都這樣，他們（勇士）總是能找到辦法，補進那個讓他們更強、更有威脅的球員」詹姆斯說。