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NBA／比爾只得1分太陽確定勝率低於5成 主帥：需要他發揮實力

聯合新聞網／ 綜合報導
太陽隊球星比爾(下)全場只靠罰球得到1分。 美聯社
太陽隊球星比爾(下)全場只靠罰球得到1分。 美聯社

太陽隊本季迎來三巨頭合體第2季，不料戰績不如預期，今天輸給塞爾蒂克隊吞下第42敗，確定勝率低於5成，2019-20賽季後首次。

太陽輸球後戰績35勝42敗，落後西區第10的國王隊2場勝差，恐無緣附加賽。全場狂砍37分的太陽球星布克（Devin Booker）談到勝率低於5成，「這真的很難受。我曾說過不認為自己會再遇到這種情況，但這就是旅程的一部分。我們曾把球隊帶起來過，我們會再做到一次，我相信這支球隊裡的每個人。」

比爾（Bradley Beal）今天傷癒復出，上場30分鐘7投0中，只靠罰球得1分，正負值-23全場最慘。他受訪時表示，「心理有點拉扯，我一直在掙扎要不要全力衝刺，但又不想做出會讓我再次受傷的事。這主要是心理問題，我現在應該走出來了，至少把這場打完，也知道自己身體狀況好。」

太陽總教練布丹霍澤（Mike Budenholzer）也談到比爾的狀況，「今晚他應該還在摸索、適應比賽節奏。接下來對尼克隊那場對他會很有幫助，能讓他繼續找狀態。我們真的很需要他發揮實力。」

Bradley Beal Devin Booker 太陽

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