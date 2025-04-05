NBA／塞爾蒂克創單季最多三分球紀錄 泰托姆：人人都會拉開空間

波士頓塞爾蒂克賽前本季累計投進1356顆三分球，今天迎戰鳳凰城太陽，不僅再進14顆，更以123比103勝出，正式打破金州勇士在2022-2023賽季所寫下1363顆三分球紀錄。

塞爾蒂克本季場均命中17.8顆三分球，高居聯盟第1，今天在主場迎戰太陽之前，本季至今累計1356顆三分球，僅差8球，就能改寫勇士在2022-23年賽季所締造的團隊單季三分球歷史紀錄。

塞爾蒂克的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）、布朗（Jaylen Brown）、泰托姆（Jayson Tatum）、霍福特（Al Horford）首節接連命中三分，快速累積進球數。

塞爾蒂克次節開始不到4分鐘，又進3顆三分球，包括倒數8分19秒普里查德（Payton Pritchard）在左側45度角砍進三分，締造歷史性一刻，團隊全場39投14中，接下來剩餘例行賽將持續推進紀錄。

談到球隊創下單季最多顆三分球紀錄，泰托姆表示：「我們是一支非常優秀的球隊，集結一群才華橫溢的球員，當發揮自身優勢時，每個人都會拉開空間，在三分線外帶給對手威脅。」

塞爾蒂克儘管在上一場9連勝被邁阿密熱火終結，今天雙槍布朗、泰托姆各得31分、23分，戰績以57勝20敗穩居東區第2。至於太陽儘管布克（DevinBooker）獨攬37分，依舊是獨木難撐大局，陷入5連敗。