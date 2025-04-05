NBA／勇士主力「背靠背」堅持奮戰 柯爾：這是重要比賽

金州勇士今天克服首節落後10分，靠著柯瑞（Stephen Curry）全場狂飆36分，加上波傑姆斯基（Brandin Podziemski）獲得26分，以118比104擊退丹佛金塊，在收下5連勝後，距離西區第4的金塊僅剩0.5場勝差。

勇士昨天擊敗洛杉磯湖人、結束連續6場客場賽事後，今天回到主場作戰，迎接近期遭遇2連敗的金塊。

金塊的約柯奇（Nikola Jokic）開賽延續上一場轟下61分手感，首節個人就獨攬15分，率隊取得44比34領先。

勇士柯瑞帶領球隊追分，在次節還剩不到5分鐘，個人進帳12分，半場打完反倒以66比60超前。

約柯奇第三節持續在外線飆分，單節4顆三分球、拿到14分，但勇士憑藉出色團隊進攻火力，連3節都轟下30分，擴大領先至12分，並持續維持雙位數領先到最後。

勇士連續2天出賽，總教練柯爾（Steve Kerr）表示，賽前有跟柯瑞、巴特勒（Jimmy Butler）、格林（Draymond Green）確認身體狀況，是否需要休息，「他們都很堅定（要上場），感覺不錯，且也準備好了，這是一場重要比賽。」

勇士終結對金塊跨季9連敗，波傑姆斯基斬獲26分，柯瑞繳出36分、5助攻，近3場合計進帳125分，在5連勝入袋後，也拉近與第4名金塊勝差至0.5場，接下來將於7日挑戰西區第2火箭。

金塊的穆雷（Jamal Murray）今天因傷缺陣，約柯奇在少了幫手情況下，儘管個人轟下33分、12籃板、9助攻「準大三元」成績，依舊難以力挽狂瀾，吞下3連敗，而金塊現階段不僅背後有勇士虎視眈眈，與第6至8名的明尼蘇達灰狼、洛杉磯快艇之間的勝差更僅剩1.5場。