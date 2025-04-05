NBA／柯瑞直言勇士打出冠軍隊表現 格林：但我筋疲力盡

勇士隊今天在主控柯瑞（Stephen Curry）全場猛轟36分領軍下，以14分差距終止跨季對戰金塊隊的9連敗，且距離西區第4名的金塊僅剩下半場勝差，對於球隊在下半季交易來巴特勒（Jimmy Butler）後戰績反彈，柯瑞也直言，目前的勇士正在做一些冠軍球隊在做的事情。

勇士昨天擊敗強敵湖人隊後，今天則是回到主場迎戰金塊，儘管首節打完一度以10分落後，但後三節在柯瑞、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）和巴特勒領軍下展開反撲，最終在下半場一路保持雙位數領先的情況下，以14分差距收下5連勝，也終止對戰金塊的9連敗。

談到能夠擊敗過去兩年對戰一籌莫展的金塊，今天投進7顆三分球拿下36分的柯瑞直言，確實是一件令人振奮的事情，「我們當然都清楚這個連敗紀錄，尤其這還是在結束14天客場之旅後的首次背靠背賽事，我們都知道狀況很艱難，但大家都樂於接受這個挑戰，能夠擊敗他們真的太好了。」

勇士主帥柯爾（Steve Kerr）也透露，在昨天擊敗湖人後就曾詢問柯瑞等主力是否要繼續出戰今天與金塊之戰，結果所有人一致表示將會繼續出賽，「他們的意志堅定，並且做好準備，這就是一場重要的比賽。」

儘管柯瑞、巴特勒等人並未受到連日出賽影響，但今天拿下8分的格林（Draymond Green）賽後坦言，確實已經累壞，「對大家很抱歉，我現在的狀態簡直是史上最差，我已經筋疲力盡，現在只想放鬆一下，回家睡覺。」

而勇士在贏下這一戰後，不僅將金塊拉到西區第4名，雙方間的勝差也只剩半場，讓勇士很有機會超車並在季後賽首輪取得主場優勢，柯瑞說：「我認為我們正在打出冠軍球隊的表現，做一些冠軍球隊該做的事情，團隊正在形塑一種這樣的球風，我們必須繼續保持活力。」