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NBA／三巨頭合砍92分！湖人輕取鵜鶘 排名重返西區第3

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
手肘有傷的唐西奇一掃陰霾，狂攻35分6籃板6助攻。 路透社
手肘有傷的唐西奇一掃陰霾，狂攻35分6籃板6助攻。 路透社

昨天在主場敗給勇士的湖人，今天「背靠背」面對後段班的鵜鶘仍舊以全陣應戰，靠著三巨頭詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）聯手攻下92分，以124比108輕鬆拿下勝利。

由於金塊不敵勇士，湖人又以些微勝率之差重新回到西區第3名，3隊之間僅有0.5場勝差，陷入激烈的排名之爭。

手肘有傷的唐西奇一掃陰霾，21投10中包含4記三分球、11罰全中狂攻35分6籃板6助攻，這是他加入湖人後第12場至少30分的比賽；詹姆斯則是進帳27分8助攻2抄截。

里夫斯展現絕佳效率，13投8中包含6記三分球，拿下30分7助攻3籃板，近5場比賽有4場破30分，狀態十分出色；此外，里夫斯本季已經累積命中188顆三分球，一舉超越范艾克索（Nick Van Exel）的183球，在湖人隊史單季最多三分球命中數方面躍居第2，僅次於羅素（D'Angelo Russell）的226顆。

鵜鶘陣中以「神偷」艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）的27分為最高，另外還有5助攻4籃板，但沒有抄截得手，本季第15次掛零。

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