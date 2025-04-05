聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／三巨頭合砍92分！湖人輕取鵜鶘 排名重返西區第3
昨天在主場敗給勇士的湖人，今天「背靠背」面對後段班的鵜鶘仍舊以全陣應戰，靠著三巨頭詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）聯手攻下92分，以124比108輕鬆拿下勝利。
由於金塊不敵勇士，湖人又以些微勝率之差重新回到西區第3名，3隊之間僅有0.5場勝差，陷入激烈的排名之爭。
手肘有傷的唐西奇一掃陰霾，21投10中包含4記三分球、11罰全中狂攻35分6籃板6助攻，這是他加入湖人後第12場至少30分的比賽；詹姆斯則是進帳27分8助攻2抄截。
里夫斯展現絕佳效率，13投8中包含6記三分球，拿下30分7助攻3籃板，近5場比賽有4場破30分，狀態十分出色；此外，里夫斯本季已經累積命中188顆三分球，一舉超越范艾克索（Nick Van Exel）的183球，在湖人隊史單季最多三分球命中數方面躍居第2，僅次於羅素（D'Angelo Russell）的226顆。
鵜鶘陣中以「神偷」艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）的27分為最高，另外還有5助攻4籃板，但沒有抄截得手，本季第15次掛零。
udn瘋運動有IG了！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言