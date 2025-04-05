NBA／龍頭殺手！火箭終結雷霆11連勝 森根霸氣喊：沒人可以擊敗我們

西區排名第2的火箭儼然成了「雷霆殺手」，今天在森根（Alperen Sengun）和格林（Jalen Green）聯手轟下65分的帶領下，在主場以125比111痛擊雷霆，近16戰搶下14勝，不僅斬斷對方11連勝氣勢，同時也摧毀了雷霆爭取70勝的野望。

火箭開賽火力全開，半場最多領先達23分。雖然雷霆靠著亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在第四節一度追到9分差，但格林隨後連得5分，火箭回敬一波7比2的小高潮，讓雷霆難以翻身。

格林攻下34分5助攻4籃板，本季當他得分超過30分時，火箭戰績是13勝1敗；森根貢獻31分4助攻3抄截，兩人成為本季唯一一對在與雷霆的比賽中均得到至少30分的搭檔。

「我和格林經常交流，彼此溝通很順暢。在這場比賽之前，我們還聊了一下，說我們一定要拿下這場比賽，帶領球隊贏得勝利。」森根說。

格林本季拿到至少30分，火箭取得13勝1敗。 路透社

火箭本季對戰雷霆取得2勝1敗優勢，另外他們還橫掃了騎士，成為本季唯一一支雙殺東西區龍頭的球隊，充分展現季後賽更上層樓的企圖心。

森根霸氣十足地表示：「我從每個人的臉上可以看出，大家想要得到更多，我們想要戰鬥。我認為只要我們想贏，全聯盟沒有球隊可以擊敗我們。我們會繼續保持這種氣勢。」

雷霆輸給火箭之後，戰績變成64勝13敗，在例行賽只剩最後5場的情況下，最多只能拿到69勝13負，提前無緣70勝。不過雷霆目前已經追平隊史最佳戰績紀錄，只要再贏一場就能創造隊史新高。

Jalen Green (34 pts) and Alperen Sengun (31 pts) boost the Rockets past the NBA-best OKC Thunder!



Houston's 14-2 in the last 16 games 📈🚀 pic.twitter.com/uNBUpokkPv — NBA (@NBA) 2025年4月5日

亞歷山大此戰僅獲得2次罰球機會，平本季單場最低，全場22投10中拿到22分8助攻4籃板3抄截，依舊達成連續第70場比賽至少拿下20分的紀錄，超越「籃球之神」喬丹（Michael Jordan），寫下NBA單季連續場次破20得分的第4長紀錄。

威廉斯（Jalen Williams）拿到全隊最高的33分；霍姆葛倫（Chet Holmgren）獲得20分，命中生涯最高6記三分球，先前3場比賽他的外線合計僅11投1中。

「這場比賽的大部分時間，他們都壓制著我們。我必須得稱讚他們，他們準備的很充分，場上充滿侵略性，每當我們試圖扳回比分時，他們總是能擋下我們的反撲。今晚，他們才是更出色的球隊。」雷霆主帥戴格諾（Mark Daigneault）說。