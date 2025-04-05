NBA／哈利伯頓秀驚人助攻失誤比 爵士鎖定西區「爐主」

溜馬當家核心哈利伯頓（Tyrese Haliburton）延續近期的高效能演出，今天13投7中拿下17分11助攻6籃板3阻攻，自他的帶動串聯之下，溜馬火力四射，繳出57.3%的團隊投籃命中率，以140分比112痛宰爵士，排名穩居東區第4。

根據統計，哈利伯頓成為本季首位連兩場比賽助攻上雙且0失誤的球員，他在進入到四月份之後一共送出21次助攻，還沒有出現過失誤。

此外，哈利伯頓自明星賽之後，場均可以拿下21.1分11.2助攻，三項命中率分別是54%、46%、92%，達到「180俱樂部」標準。值得一提的是，哈利伯頓在這段期間一共送出201次助攻，僅發生20次失誤，助攻失誤比超過10比1。

此戰除了哈利伯頓的雙十輸出外，席亞康（Pascal Siakam）攻下22分5籃板5助攻4阻攻3抄截，且只打了29分鐘，在雙方比分差距過大的情況下，無緣挑戰「5×5」紀錄。透納（Myles Turner）26分7籃板，送出6次阻攻，替補的馬瑟倫（Bennedict Mathurin）也有20分進帳。溜馬全隊一共賞給爵士17記「麻辣鍋」，隊史第4次。

本季擺爛到底的爵士「順利」吞下8連敗，確定鎖定西區「爐主」寶座，同時在全聯盟戰績上也落後巫師1.5場勝差，有望拿下最差戰績，全力爭取隊史首次狀元籤。

Tyrese Haliburton uses the pump fake to create space & buries the three 😮‍💨 pic.twitter.com/YPbEjdAiDI — Indiana Pacers (@Pacers) 2025年4月5日