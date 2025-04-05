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NBA／從28連敗起死回生！活塞勝場翻3倍 等待6年重返季後賽

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
活塞重建有成，脫胎換骨重返季後賽。圖截自X
活塞重建有成，脫胎換骨重返季後賽。圖截自X

上個賽季苦吞史上最慘28連敗的活塞，本季歷經陣容補強且換了新主帥之後，表現完全脫胎換骨。今天在主場以117比105擊敗暴龍，活塞正式鎖定季後賽門票，這是他們自2018-19年賽以來再次重返季後賽。

活塞取得本季第43勝，排名東區第5，領先公鹿0.5場勝差。從上季慘澹的14勝，直接勝場數翻了3倍之多，活塞寫下不可思議的逆襲之旅。

在例行賽還有5場的情況下，活塞有機會挑戰2007-08年賽季以來的單季最多勝紀錄。活塞曾在2015-16年取得44勝。

談到球隊總算重返季後賽，中鋒杜倫（Jalen Duren）表示：「休息室氣氛很棒，我們都很開心，但每個人都很清楚事情還沒有結束。考慮到過去幾年裡經歷的起起伏伏，我們會花一些時間來享受這份喜悅，但這只是一個里程碑而已。我們想要為這座城市帶來一座總冠軍獎杯。」

活塞近6次面對暴龍均勝出，寫下兩隊交手最長連勝紀錄。暴龍苦吞本季第50場敗仗，寫下隊史第8次，且是自1995至1998年球隊初創時期以來，首次連續兩季至少50敗。

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