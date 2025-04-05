NBA／超越勇士單季三分球命中紀錄 塞爾蒂克射落太陽

塞爾蒂克隊在今天於主場出戰太陽隊的賽事中，靠著第二節剩下8分39秒時由普里查德（Payton Pritchard）投進球隊本賽季第1364顆三分球進球，正式超越由勇士隊所保持的聯盟單季三分球命中紀錄，最終塞爾蒂克也以123：103勝出，本賽季成功橫掃太陽。

塞爾蒂克在本賽季展現凶猛的三分球進攻火力，平均每場比賽能投進高達17.8顆三分球，比起第二名的騎士隊每場比賽整整多出2顆，與墊底的魔術隊更有6.6顆的差距，這也成為他們持續穩坐東區戰績前段班的關鍵之一。

在今天出戰太陽的比賽中，塞爾蒂克開賽就由波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）、布朗（Jaylen Brown）接連砍進三分球開局，首節打完「綠衫軍」就已經投進5顆三分球並取得9分領先。

第二節塞爾蒂克外圍火力不減，開節打出一波15：4的攻勢，一口氣將領先優勢擴大到20分，其中包括普里查德在該節剩下8分39秒時，投進了團隊本賽季第1364顆三分球進球，正式超越勇士在2022-23年賽季創下的聯盟單季三分球命中紀錄1363顆，加上上賽季的1351顆，一口氣包辦了聯盟歷史前3名中的2名。

在「綠衫軍」的豪放外線火力猛轟下，太陽今天雖然由布克（Devin Booker）攻下全場最高的37分，但在杜蘭特（Kevin Durant）因腳踝傷勢缺陣的情況下，仍是難以與塞爾蒂克對抗，最終「綠衫軍」就以20分差距取勝，收下賽季第57勝。

塞爾蒂克今天團隊共計投進14顆三分球，雖然低於團隊平均值，但在內外線都占有優勢的情況下，最終仍是輕鬆取勝，其中布朗攻下團隊最高的31分，泰托姆（Jayson Tatum）則有23分、8籃板、8助攻，懷特（Derrick White）12分、9籃板、7助攻，至於投進歷史性一擊的普里查德則有10分進帳。