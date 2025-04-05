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NBA／灰熊莫蘭特又做出開槍手勢 被開罰7.5萬美元

中央社／ 洛杉磯4日綜合外電報導
莫蘭特對勇士板凳區比出「開槍」動作，聯盟處罰7萬5000美元。 路透
莫蘭特對勇士板凳區比出「開槍」動作，聯盟處罰7萬5000美元。 路透

美國職籃NBA今天執行其警告，對曼菲斯灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）處罰7萬5000美元，因為他兩次做出「開槍」手勢。

路透社報導，NBA籃球運營主管杜馬斯（Joe Dumars）指出：「莫蘭特這種手勢恐讓人以負面角度看待，之前已被聯盟辦公室警告過。」

莫蘭特因手槍相關事件兩度遭聯盟禁賽，他1日晚間對戰金洲勇士時做出這種手勢，隔天被聯盟警告，3日晚間出賽邁阿密熱火時又做出這樣的手勢。

莫蘭特對熱火比賽第一節投進一顆三分球後，以雙手比出開槍手勢。這場比賽莫蘭特得到30分，率領灰熊以110比108獲勝。

賽後被問及對他行為的批評時，莫蘭特表示：「我對此有點習慣了，這2年來我就是一名反面人物，一些小事就會被拿出來討論，對，我現在已經不在乎了。」

在1日對金洲勇士的比賽，莫蘭特和勇士後衛希爾德（Buddy Hield）都做出開槍手勢，希爾德也遭到聯盟警告。

兩度入選NBA全明星賽的莫蘭特本賽季迄今47場比賽均為先發，場均22.9分、7.3助攻和4.2籃板。

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