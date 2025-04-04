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NBA／兩戰狂砍89分！37歲柯瑞紀錄比肩喬丹、詹姆斯

聯合新聞網／ 綜合外電報導
柯瑞兩戰狂轟89分 美聯社
柯瑞兩戰狂轟89分 美聯社

繼前一戰狂砍52分之後，柯瑞（Stephen Curry）今天作客洛城又轟下37分，其中25分出現在下半場，帶領勇士避免例行賽被湖人4戰橫掃，同時也在爭取季後賽門票上取得重要勝利。

根據統計，柯瑞近兩場比賽一共拿下89分，成為喬丹（Michael Jordan）、詹姆斯（LeBron James）之後超過37歲還能連續兩戰拿下至少89分的球員。

「我們設定了明確目標，那就是在備戰季後賽的過程中逐步提升競爭水平，」柯瑞表示，「但大家都知道，在賽季最後衝刺階段每場比賽都至關重要，最近比賽強度簡直瘋狂。這正是籃球的魅力所在，為明確目標而戰的感覺很特別。」

勇士取得4連勝之後，與落到第4名的湖人之間勝差縮小到1場，領先後面的灰熊和灰狼0.5場，領先快艇1場，西區前6名季後賽門票爭奪戰進入白熱化。

「我不知道我們能走多遠，但我們只想先確保進入季後賽。」柯瑞說。

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