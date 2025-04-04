NBA／險造成灰狼愛德華腳踝重傷害 籃網主帥：我應該躲快一點

灰狼在今天比賽中可說是虛驚一場，原因是當家球星愛德華（Anthony Edwards）在比賽中不慎踩到籃網主帥費南德茲（Jordi Fernandez）導致腳踝扭傷，需要被攙扶離場；不過所幸傷勢無礙，愛德華中場休息之後重新回到球場。

愛德華最終15投10中，高效率拿下28分5籃板3助攻2抄截，帶領球隊以105比90輕取籃網，收下4連勝，排名仍緊追灰熊和勇士。

「這很有戲劇性，他總是喜歡這麼做，」談到愛德華帶傷回歸的強悍表現時，戈貝爾（Rudy Gobert）打趣說道，「不過這很好，愛德華韌性十足，我們知道他會全力以赴克服困難。他熱愛競爭，我們都喜歡他這樣。」

差點造成愛德華重傷害的費南德茲也心有餘悸地表示：「我當時站在界外，儘管我有努力閃避，但我確實應該躲得更快一些，因為球員的健康才是最重要的事情。」

灰狼收下4連勝。 美聯社

根據統計，愛德華成為NBA史上最年輕連續兩個賽季得分超過2000分的得分後衛。

除了愛德華帶傷神勇演出，近況出色的戈貝爾又是10投9中，拿下21分18籃板2阻攻，他在最近6場比賽場均能貢獻17.8分15.7籃板，是灰狼得以延續連勝的關鍵之一。

總教練芬奇（Chris Finch）也稱讚道：「戈貝爾重現了去年當選年度最佳防守球員時的火熱狀態。」