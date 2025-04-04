NBA／復出後狀況最好一場比賽 詹姆斯：繼續提升自身狀態
洛杉磯湖人隊今天以116比123不敵金州勇士隊，其中投籃手感不佳的當家球星唐西奇（Luka Doncic）扛下吞敗責任，並自評表現是無法接受的，必須找到方法應對。
近期取得2連勝的湖人今天於主場迎戰勇士，同時是卡位西區排名關鍵戰役，但「紫金軍團」幾乎一路處於落後，尤其擋不住勇士球星柯瑞（Stephen Curry）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）輪番在外線發威，即便里夫斯（Austin Reaves）在決勝節力挽狂瀾，最後湖人仍以7分之差吞敗。
此役湖人球星唐西奇繳出19分、8籃板、7助攻全能成績單，但投籃手感不佳，甚至三分球6投盡墨，中斷個人連續114場比賽至少命中1記三分球的NBA史上第5長紀錄。
唐西奇在賽後自評，無法接受自己表現，「當我打出這樣內容，只會讓球隊更難贏球，所以得找到方法應對。」
湖人吞敗後排名滑落至西區第4名，可能在季後賽首輪與暫居第5名的勇士正面交鋒。唐西奇直言，此役確實有季後賽的氛圍，並提到勇士交易來巴特勒（Jimmy Butler）後團隊表現相當亮眼，「也許會在季後賽再對上他們，因此我們必須準備得更充分。」
傷癒復出後表現漸入佳境的湖人40歲球星詹姆斯（LeBron James）此役貢獻33分、9助攻，並飆進5記三分球。他提到是受傷以來狀況最好的一場比賽，包含跳投節奏也不錯，「希望能以這場比賽為標準，繼續提升自身狀態。」
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