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NBA／直言無法接受自己表現 唐西奇：這讓球隊難贏球
湖人今天在主場迎戰勇士的比賽中，儘管詹姆斯（LeBron James）、里夫斯（Austin Reaves）攜手攻下64分，但在唐西奇（Luka Doncic）全面熄火的情況下仍是以7分差距輸球，賽後唐西奇也直言無法接受自己的表現，並認為當自己打出這種表現時，球隊確實是難以贏球。
唐西奇在今天與勇士之戰外線手感盡失，全場6次三分球出手盡墨，終結了自己近2年來連續114場比賽至少命中一顆三分球的NBA史上第5長紀錄，且全場17次出手也僅命中6球，無法打出過去在關鍵時刻接管比賽的表現。
談到今天的表現，唐西奇說：「這確實讓人無法接受，當我這樣打球時，會讓球隊難以贏球，首先我必須先搞清楚這件事。今天就像是一場季後賽，且自從他們引進巴特勒（Jimmy Butler）以來的表現是令人難以置信，或許我們到了季後賽還會與他們碰頭，必須做好更充分的準備。」
所幸湖人在下半場也慢慢找回狀態，儘管無法逆轉戰局，但仍展現了對於比賽的競爭力，其中在下半場攻下25分、全場進帳33分的詹姆斯說：「這是我受傷以後感覺最好的一場，我今天的節奏，跳投感覺很棒，罰球手感也不差，這讓我感覺到自己的身體基礎是好的，我必須以此作為基準。」
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