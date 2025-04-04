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NBA／勇士本季首勝湖人 柯瑞：巴特勒讓我們理解贏球的籃球

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
Apr 3, 2025; Los Angeles, California, USA; Golden State Warriors forward Jimmy Butler III (10) passes the ball against Los Angeles Lakers forward Rui Hachimura (28) guard Jordan Goodwin (30) and forward LeBron James (23) during the first half at Crypto.com Arena. Mandatory Credit: Gary A. Vasquez-Imagn Images 路透通訊社
Apr 3, 2025; Los Angeles, California, USA; Golden State Warriors forward Jimmy Butler III (10) passes the ball against Los Angeles Lakers forward Rui Hachimura (28) guard Jordan Goodwin (30) and forward LeBron James (23) during the first half at Crypto.com Arena. Mandatory Credit: Gary A. Vasquez-Imagn Images 路透通訊社

勇士在今天作客湖人主場的比賽中，靠著二年級後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）與柯瑞（Stephen Curry）在上下半場輪番開砲助拳下，以7分差距拿下本季對戰湖人首勝，不過賽後也傳出巴特勒（Jimmy Butler）左前臂受傷的狀況，是否能夠出賽下場比賽仍是未知數。

本賽季對戰湖人還不曾贏過球的勇士，今天作客洛杉磯打出精彩一戰，上半場就由波傑姆斯基狂轟6顆三分球拿下22分，加上柯瑞第三節接棒攻下16分，末節巴特勒也拿下自己全場11分中的7分，攜手幫助勇士拿下4連勝。

談到今天拿下本季對戰湖人的首勝，也是巴特勒加盟後首次對戰湖人的勝利，拿下37分的柯瑞說：「2個月前我們還在西區第11名，團隊也還沒有找到方向，而今天的表現也反應了巴特勒帶給我們的改變，大家開始理解什麼是贏球的籃球，不過我們還是要一步一步來，先是進入季後賽，然後再贏下系列賽的4場比賽。」

而勇士主帥柯爾（Steve Kerr）則說：「湖人今天的表現是讓人讚嘆的，尤其是里夫斯（Austin Reaves）和詹姆斯（LeBron James）在最後時刻的幾顆三分球簡直是不可思議，所幸我們的球員始終保持冷靜，執行了贏球所需的關鍵回合。」

至於巴特勒在今天比賽第三節一度出現左前臂受傷的狀況，儘管他仍是打完整場比賽，但對於下場比賽能否繼續出賽，目前仍是未知，「我希望我會沒事，但一切還是要等明天再看看狀況。」

談到巴特勒首度穿上勇士戰袍對戰湖人的表現，格林（Draymond Green）說：「他非常的強硬，我們需要她回來結束這場比賽，他也沒有辜負我們的期待，這就是他本來的樣子，我們也需要他這樣的表現。」

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