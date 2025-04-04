NBA／勇士本季首勝湖人 柯瑞：巴特勒讓我們理解贏球的籃球

勇士在今天作客湖人主場的比賽中，靠著二年級後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）與柯瑞（Stephen Curry）在上下半場輪番開砲助拳下，以7分差距拿下本季對戰湖人首勝，不過賽後也傳出巴特勒（Jimmy Butler）左前臂受傷的狀況，是否能夠出賽下場比賽仍是未知數。

本賽季對戰湖人還不曾贏過球的勇士，今天作客洛杉磯打出精彩一戰，上半場就由波傑姆斯基狂轟6顆三分球拿下22分，加上柯瑞第三節接棒攻下16分，末節巴特勒也拿下自己全場11分中的7分，攜手幫助勇士拿下4連勝。

談到今天拿下本季對戰湖人的首勝，也是巴特勒加盟後首次對戰湖人的勝利，拿下37分的柯瑞說：「2個月前我們還在西區第11名，團隊也還沒有找到方向，而今天的表現也反應了巴特勒帶給我們的改變，大家開始理解什麼是贏球的籃球，不過我們還是要一步一步來，先是進入季後賽，然後再贏下系列賽的4場比賽。」

而勇士主帥柯爾（Steve Kerr）則說：「湖人今天的表現是讓人讚嘆的，尤其是里夫斯（Austin Reaves）和詹姆斯（LeBron James）在最後時刻的幾顆三分球簡直是不可思議，所幸我們的球員始終保持冷靜，執行了贏球所需的關鍵回合。」

至於巴特勒在今天比賽第三節一度出現左前臂受傷的狀況，儘管他仍是打完整場比賽，但對於下場比賽能否繼續出賽，目前仍是未知，「我希望我會沒事，但一切還是要等明天再看看狀況。」

談到巴特勒首度穿上勇士戰袍對戰湖人的表現，格林（Draymond Green）說：「他非常的強硬，我們需要她回來結束這場比賽，他也沒有辜負我們的期待，這就是他本來的樣子，我們也需要他這樣的表現。」