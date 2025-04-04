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NBA／被警告後還做「掏槍」動作 莫蘭特：這2年我就是反派

聯合新聞網／ 綜合報導
莫蘭特(左)。 歐新社
莫蘭特(左)。 歐新社

莫蘭特（Ja Morant）因掏槍動作收到聯盟警告，不過他仍我行我素，今天在比賽剛開始就再度做出相同動作，他賽後受訪時直呼，自己已經不在意外界惡評。

莫蘭特開賽8分鐘左右投進三分球，馬上做出掏槍動作慶祝，引發球迷們熱議，上半場他只得到這3分。不過下半場莫蘭特狂砍27分，包含比賽槍響前的絕殺三分球，幫助灰熊以110：108氣走熱火隊。

莫蘭特受訪時談到絕殺球，「我看到一個長人在防守，就果斷出手然後贏下比賽。」

對於自己近來因掏槍動作，受到聯盟警告和外界批評，莫蘭特表示，「我有點習慣了。這2年我基本上就是反派，一點小事就會被拿出來討論。是的，我現在已經不在乎了。」

灰熊今天贏球後戰績45勝32敗與灰狼隊相同，以對戰優勢位居西區第6，落後第5的勇士隊只有0.5場勝差，領先第8的快艇隊也只有0.5場勝差。

Ja Morant 灰熊

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