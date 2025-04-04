NBA／安戴托昆波創史上首見紀錄 助瑞佛斯勝場超越「禪師」

密爾瓦基公鹿當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天繳出35分、17籃板、20助攻的超級大三元，締造史上第一人紀錄，同時率隊以126比113擊敗費城76人。

公鹿今天作客主力球員缺陣的76人，沒想到首節被對手轟進39分、陷入雙位數落後，所幸公鹿第2節找回防守強度，逐步縮小分差，並順利逆轉比分，帶著2分領先進入中場休息，加上公鹿在易籃後仍維持火燙手感，幾乎皆能守住領先位置的情況下，最後以13分之差摘下2連勝。

此役公鹿球星安戴托昆波繳出35分、17籃板、20助攻的超級大三元，其中助攻數締造生涯新高，同時是公鹿隊史第3人單場至少20助攻，而且根據美媒ESPN統計，安特托昆博是NBA史上首名完成至少35分、15籃板、20助攻的球員。

公鹿助理教練漢姆（Darvin Ham）賽後接受媒體聯訪時表示，在里拉德（Damian Lillard）右小腿深部靜脈血栓將無限期缺陣下，安戴托昆波必須承擔更多傳球責任，「安戴托昆波需要打得像控球前鋒，不過對他來說不是太大挑戰，重點是讓他了解團隊組織，確保我們站位正確。」

值得一提的是，隨著公鹿獲得勝利後，總教練瑞佛斯（Doc Rivers）進帳例行賽執教生涯1156勝，正式超越名人堂傳奇教頭「禪師」傑克森（Phil Jackson），獨居史上第7名，瑞佛斯笑說，「真的太棒了，也說明我取得很多成功，不過贏得比賽本來就是我們應該努力去做的。」