NBA／柯瑞下半場狂轟25分 里夫斯9記三分球難救湖人

本賽季前3次交手都輸球的勇士，今天作客湖人主場，在波傑姆斯基（Brandin Podziemski）與柯瑞（Stephen Curry）輪番開砲下一路領先，儘管湖人末節由里夫斯（Austin Reaves）領軍展開反撲，但最終仍是功虧一簣，勇士就以123：116擊敗，拿下本季對戰首勝與近期4連勝。

勇士本季前3度與湖人交手，雙方都打出激烈拉鋸戰，不過最終都是勇士以輸球作收，不過今天是兩隊在歷經季中重大交易案後首度碰頭，也是唐西奇（Luka Doncic）轉披湖人戰袍、巴特勒（Jimmy Butler）轉戰勇士後首度交鋒，加上兩隊可能在季後賽首輪就對決，讓這場賽事備受關注。

不過今天開賽狀況最火熱的並非兩隊頭牌球星柯瑞與詹姆斯，而是22歲的年輕小將波傑姆斯基，他今天在上半場就轟下22分，其中三分球7投6中，包括在上半場時間終了前在中場投進超大號壓哨三分球，幫助勇士以13分領先進入中場休息。

至於前一場比賽狂轟52分的柯瑞，今天上半場雖然僅有12分進帳，其中三分球出手4次僅命中1球，但第三節在湖人展開反撲時，柯瑞也再度挺身而出，他單節個人就進帳16分，幫助勇士穩住領先差距。

STEPH & LEBRON PUT ON A SHOW IN LA 🔥



Curry: 37 PTS (25 in 2H), 4 3PM, 6 AST

James: 33 PTS (10-15 FGM), 5 3PM, 9 AST@warriors pulled out the DUB making it 4 in a row! pic.twitter.com/0qTxx2mY5H — NBA (@NBA) 2025年4月4日

第四節湖人則是由里夫斯繼續帶動反擊攻勢，他個人末節狂飆6記三分球，頂上了今天唐西奇投籃不佳的進攻火力缺口，幫助湖人在比賽最後1分半鐘追到僅剩7分差距，不過關鍵時刻勇士連連製造對手犯規站上罰球線，在巴特勒、柯瑞連續6罰命中下，最終勇士就以7分差距帶走勝利，收下4連勝。

勇士今天以下半場大爆發的柯瑞攻下37分表現最佳，至於波傑姆斯基則是投進8顆三分球拿下28分外帶8籃板、6助攻，庫明加（Jonathan Kuminga）與巴特勒則分別有18分與11分進帳，格林則有8分、11籃板以及關鍵時刻的抄截演出。

THIS SEQUENCE LATE IN LA 🤯



Curry 3.

LeBron 3.

Podz 3.

Reaves 3.



Kevin Harlan is being put to WORK 😂 pic.twitter.com/5gvzflFp8q — NBA (@NBA) 2025年4月4日

至於湖人今天則以詹姆斯33分、9助攻最佳，里夫斯則砍進9顆三分球拿下31分，唐西奇雖然有19分、8籃板、7助攻進帳，但全場三分球出手6次全數落空，在本場比賽結束後兩隊目前也分居西區第4、5名，將有機會在季後賽首輪就碰頭。