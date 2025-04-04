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NBA／比槍動作遭聯盟警告 莫蘭特仍絕殺熱火終止4連敗

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
莫蘭特(右)。 美聯社
莫蘭特(右)。 美聯社

灰熊隊莫蘭特（Ja Morant）與勇士隊希爾德（Buddy Hield）在今天接收到聯盟針對兩人日相繼作出「開槍」慶祝動作的警告，不過這並沒有影響到莫蘭特今天出戰熱火的心情，他全場進帳30分，其中包括在比賽槍響同時命中絕殺後仰跳投，幫助灰熊以110：108擊敗熱火，終止4連敗。

灰熊在前一場於主場出戰勇士的比賽最後階段，先是希爾德在板凳區做出手比槍的「開槍」動作，隨後莫蘭特也在暫停時對著勇士板凳席做出類似動作，導致兩人在今天接收到聯盟的警告，但將不會進行懲處，不過過去就曾兩度因為「亮槍」事件遭到禁賽的莫蘭特，如此舉動仍舊引發關注。

而今天灰熊作客熱火主場，莫蘭特開賽後也出現慢熱的狀況，在上半場個人僅有3分進帳，灰熊也以1分差距落後給熱火，不過易籃後莫蘭特及時找回進攻手感，他個人一度連得8分帶領灰熊逆轉戰局，光是在第三節個人就有16分進帳。

第四節兩隊持續拉鋸，比賽最後3分鐘熱火在手感最火燙的阿德巴約（Bam Adebayo）連得4分後一度扳平戰局，不過莫蘭特隨即灌籃得手要回領先優勢，儘管熱火又在倒數14秒靠著赫洛（Tyler Herro）跳投命中追平比數，但掌握最後一波進攻的灰熊將球權交到莫蘭特身上，而他也在韋爾（Kel'el Ware）防守下完成一次高難度的絕殺後仰跳投，幫助灰熊以2分差距險勝熱火，中斷熱火的6連勝。

莫蘭特今天攻下全隊最高的30分，貝恩（Desmond Bane）與替補上陣的小皮本（Scotty Pippen Jr）皆有17分進帳，而熱火則以赫洛（Tyler Herro）攻下35分表現最佳，阿德巴約（Bam Adebayo）則有26分、7籃板、5助攻、2阻攻的全能演出。

Ja Morant 灰熊 熱火

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